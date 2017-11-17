Danske Bank угрожает огромный штраф за отмывание денег в Эстонии

Датское издание Berlingske пишет, что банку Danske Bank угрожает огромный штраф в связи с отмыванием денег через эстонское отделение.

Так, недавно стала известна новая информация о проводившемся через эстонский филиал банка отмывании денег, в ходе чего банк помогал перенаправлять в Россию средства криминального происхождения, нарушая тем самым как международные регуляции о предотвращении отмывания денег, так и провозглашенные в отношении России международные санкции.

Выяснилось, что некоторые клиенты прибегали через эстонский Danske Bank к т. н. зеркальным сделкам с ценными бумагами, которые позволяют перенаправлять средства за границу без привлечения внимания властей. Клиент просто покупает ценные бумаги в одной стране и продает ее в другой. Немецкие банки уже были наказаны за подобного рода сомнительные операции многомиллионными штрафами.

Зеркальные сделки не всегда являются нелегальными, но могут служить индикатором возможного совершения экономического преступления.