22.09.2017, 18:45

Danske Bank: то, что произошло в Эстонии, недопустимо


rus.delfi.ee
EST
Danske panga Viimsi kontorit, mis 31.märts ehk esimesena kuuest kinni pannakse. Randvere tee 6, Viimsi
Foto: Karli Saul

Danske Bank сообщил, что расширяет проводимое в отношении эстонского ответвления дознание, основанное на анализе, согласно которому ряд недочетов в эстонском филиале фирмы привели к эпизодам по отмыванию денег в период с 2007 под 2015 гг.

Danske Bank считает основным источником возникших проблем руководство эстонского подразделения, способствовавшее криминальной деятельности. В качестве трех основных недочетов авторы анализа указывают недостаточные правила выполнения требований по предотвращению отмывания денег, неадекватный внутренний контроль и контроль рисков, а также излишнюю сосредоточенность на проверке местных ведомств. Кроме того, руководство не уделяло должного внимания факторам безопасности.

”На данный момент фокус руководства эстонского филиала намного более сильный, внедрены и намного более эффективные механизмы контроля, — сказал исполнительный директор Danske Group Томас Ф. Борген. — То есть к настоящему моменту ситуация кардинально изменилась. Несмотря на то, что вопросами отмывания денег занимаются соответствующие ведомства, мы ясно видим, что направленные на борьбу с отмыванием действия отказались недостаточными. Это недопустимо”.

Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии