Danske Bank прекращает взаимоотношения с 21 000 эстонских клиентов. А с 316 работниками?

Стратегия Danske Bank а Прибалтике — предоставление банковских услуг для клиентов банковской группы Северных стран. По такому же принципу учреждение обслуживает клиентов Северных стран в Польше, Германии, России, Ирландии и Великобритании.

Исходя из выбранной стратегии, банк постепенно прекратит обслуживание местных частных и бизнес-клиентов. В данный момент в местном подразделении Danske Bank — примерно 21 000 клиентов.

В Danske Bank в Эстонии трудятся 316 работников.

В данный момент банк заканчивает масштабные исследования , касающиеся портфелей нерезидентов Эстонии.