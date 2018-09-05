Danske Bank прекращает взаимоотношения с 21 000 эстонских клиентов. А с 316 работниками?(10)
По словам пресс-секретаря банка, они продолжат обслуживать в Эстонии клиентов из Северных стран, сообщает Ärileht.
По словам пресс-секретаря банка, они продолжат обслуживать в Эстонии клиентов из Северных стран, сообщает Ärileht.
Стратегия Danske Bank а Прибалтике — предоставление банковских услуг для клиентов банковской группы Северных стран. По такому же принципу учреждение обслуживает клиентов Северных стран в Польше, Германии, России, Ирландии и Великобритании.
Исходя из выбранной стратегии, банк постепенно прекратит обслуживание местных частных и бизнес-клиентов. В данный момент в местном подразделении Danske Bank — примерно 21 000 клиентов.
В Danske Bank в Эстонии трудятся 316 работников.
В данный момент банк заканчивает масштабные исследования , касающиеся портфелей нерезидентов Эстонии.
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