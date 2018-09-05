05.09.2018, 12:29

Danske Bank прекращает взаимоотношения с 21 000 эстонских клиентов. А с 316 работниками?

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Danske Bank logo ja maja
Danske Bank logo ja majaFoto: Priit Simson

По словам пресс-секретаря банка, они продолжат обслуживать в Эстонии клиентов из Северных стран, сообщает Ärileht.

Стратегия Danske Bank а Прибалтике — предоставление банковских услуг для клиентов банковской группы Северных стран. По такому же принципу учреждение обслуживает клиентов Северных стран в Польше, Германии, России, Ирландии и Великобритании.

Исходя из выбранной стратегии, банк постепенно прекратит обслуживание местных частных и бизнес-клиентов. В данный момент в местном подразделении Danske Bank — примерно 21 000 клиентов.

В Danske Bank в Эстонии трудятся 316 работников.

В данный момент банк заканчивает масштабные исследования , касающиеся портфелей нерезидентов Эстонии.

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