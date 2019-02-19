Danske Bank прекращает деятельность в Прибалтике и России
Сегодня Danske Bank сообщил о прекращении своей деятельности в странах Балтии и России.
Сегодня Danske Bank сообщил о прекращении своей деятельности в странах Балтии и России.
Чуть ранее финансовая инспекция Эстонии вынесла предписание с требованием закрыть эстонский филиал Danske Bank.
”Мы согласны, что случай с отмыванием денег в Эстонии негативно отразился на эстонском обществе. Мы считаем справедливым, что финансовая инспекция на этом фоне считает лучшим выходом прекращение деятельности Danske Bank в Эстонии”, — отметил временный исполнительный директор Danske Bank Йеспер Нильсен в сообщении для биржи.
Он добавил, что банку жаль покидать эстонский рынок на таких условиях, но они понимают, насколько серьезно относится к этому случаю финансовая инспекция.
Также он сообщил, что, вне зависимости от решения Финансовой комиссии Эстонии, они также решили прекратить свою деятельность в Латвии, Литве и России. Нильсен отметил, что об этом банк задумывался уже давно. Деятельность продолжит расположенный в Литве центр обслуживания Danske Bank, поскольку он исполняет ряд важных для банка административных задач.
”В последние годы мы пытались сосредоточиться на основных рынках Северных стран и в связи с этим уменьшали и свою деятельность в странах Балтии. Решение прекратить деятельность в Прибалтике и России полностью соответствует этой стратегии”, — заявил он.
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