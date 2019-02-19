Danske Bank прекращает деятельность в Прибалтике и России

Чуть ранее финансовая инспекция Эстонии вынесла предписание с требованием закрыть эстонский филиал Danske Bank.

”Мы согласны, что случай с отмыванием денег в Эстонии негативно отразился на эстонском обществе. Мы считаем справедливым, что финансовая инспекция на этом фоне считает лучшим выходом прекращение деятельности Danske Bank в Эстонии”, — отметил временный исполнительный директор Danske Bank Йеспер Нильсен в сообщении для биржи.

Он добавил, что банку жаль покидать эстонский рынок на таких условиях, но они понимают, насколько серьезно относится к этому случаю финансовая инспекция.

Также он сообщил, что, вне зависимости от решения Финансовой комиссии Эстонии, они также решили прекратить свою деятельность в Латвии, Литве и России. Нильсен отметил, что об этом банк задумывался уже давно. Деятельность продолжит расположенный в Литве центр обслуживания Danske Bank, поскольку он исполняет ряд важных для банка административных задач.

”В последние годы мы пытались сосредоточиться на основных рынках Северных стран и в связи с этим уменьшали и свою деятельность в странах Балтии. Решение прекратить деятельность в Прибалтике и России полностью соответствует этой стратегии”, — заявил он.