Danske Bank может ждать штраф в размере 535 миллионов евро, и это еще не все

В то же время это может не быть единственным наказанием, так как расследования в отношении Danske Bank ведутся и в других странах.

По данным Bloomberg, банк может получить штрафы в размере более 1,2 млрд евро.

Согласно обнародованному вчера рапорту, в ходе расследования был проведен обзор действий сотен сотрудников эстонского филиала. Под подозрением 42 сотрудника, которые могли участвовать с сделках с подозрительными клиентами, выдавать крупные суммы денег, совершать подозрительные сделки вместе с другими работниками банка и иметь близкие отношения с клиентами.