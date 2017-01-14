Дания решила увеличить военные расходы в связи с развертыванием российских ракет в Балтийском регионе, которое Копенгаген воспринимает в качестве угрозы. Соответствующее заявление сделал министр обороны страны Клаус Йорт Фредериксен (Claus Hjort Frederiksen), передает Lenta.ru со ссылкой на Reuters.



”Мы наблюдаем, как русские сейчас разворачивают в Калининграде свои ракетные комплексы, способные добраться до Копенгагена. Это, конечно, серьезный риск”, — отметил Фредериксен.

В то же время он отметил, что Дания, будучи членом НАТО, испытывает серьезное давление со стороны Североатлантического альянса. Это связано с тем, что королевство не способно выделить как минимум два процента от ВВП на оборонные расходы (данная сумма является рекомендованной нормой для стран-членов военного блока).

В ноябре 2016 года сообщалось, что группировку войск в Калининградской области усилили береговыми ракетными комплексами ”Бастион”. Источник агентства ”Интерфакс” отмечал, что дивизион вошел в состав ракетного соединения Балтийского флота. Месяцем ранее стало известно о приказе Минобороны России перебросить в регион комплексы ”Искандер-М”. Кроме того, осенью на Балтфлот был передан береговой ракетный комплекс ”Бал”.

Представитель Госдепартамента США Джон Кирби сообщал, что Вашингтон рассматривает размещение комплексов ”Искандер” под Калининградом как угрозу безопасности Европы. В Минобороны РФ в ответ заявили, что угрозу представляет не Россия, а появление в Европе ”вооружения и военных далеко не европейского происхождения”. Ситуацию прокомментировал и глава российского МИД Сергей Лавров. По его словам, переброска ”Искандеров” в Калининградскую область обусловлена деструктивными действиями НАТО.