Дания может заблокировать прокладку "Северного потока — 2"

Парламент Дании может принять закон, который запретит строительство газопровода "Северного потока — 2". В "Газпроме" в курсе планов Копенгагена.

Парламент Дании создал правовую основу для блокировки в национальных водах газопровода "Северной поток — 2". После принятия соответствующих поправок к законам правительство получит возможность запрещать прокладку кабелей и труб по датским территориям, руководствуясь внешнеполитическими и оборонными соображениями. Ранее ведомства при вынесении подобных решений могли учитывать только вопросы безопасности и экологии.

В российской компании "Газпром", чьим проектом является "Северный поток — 2", заявили, что в Москве в курсе планов Дании по изменению законодательства. Однако запрос на определенный маршрут по прокладке газопровода был отправлен еще в апреле. В "Газпроме" будут ожидать развития событий и следить за реакцией на свой запрос.

Немецкий политик от партии "зеленых" Райнхард Бютикофер (Reinhard Bütikofer) приветствовал инициативу Дании. "Это мощный ответный удар для "Газпрома" и его проекта газопровода", — заявил Бютикофер. По его мнению, теперь стоит ожидать, что российский газовый концерн будет вынужден перепланировать проект.

Газопровод "Северный поток — 2" вызывает множество вопросов, и прежде всего в странах Восточной Европы. В финансировании проекта, общая стоимость которого оценивается в 9,5 млрд евро, участвует целый ряд западных фирм: немецкие Wintershall и Uniper, нидерландско-британская Royal Dutch Shell, австрийская OMV, французская Engie.

Трубы планируется проложить по дну Балтийского моря, неподалеку от уже существующего газопровода "Севернй поток". Это позволит уже в 2019 году значительно увеличить объем российского газа, поставляемого в Европу в обход Украины.