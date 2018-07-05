Дания может конфисковать прибыль Danske Bank, полученную от отмывания денег в эстонском филиале

По словам министра экономики Дании Расмуса Ярлова, нужно выяснить, какую прибыль Danske Bank получил благодаря проходившему посредством эстонского филиала отмыванию денег, и конфисковать эту сумму, пишет Bloomberg.

"Очень важно узнать размер прибыли, полученной благодаря отмыванию денег, — сказал Ярлов газете Jyllands-Posten. — Совершенно очевидно не является удовлетворительной ситуация, в которой на отмывании денег зарабатывались огромные суммы и эти деньги по-прежнему находятся в Danske Bank. Это противоречит моему и всеобщему чувству справедливости".

По словам Ярлова, финансовый надзор Дании возбудит новое расследование, связанное с отмыванием денег посредством Danske, после поступившей во вторник информации, что посредством эстонского филиала Danske Bank могли отмывать до 7 млрд евро — вдвое больше, чем предполагалось поначалу.

В сентябре прошлого года Danske Bank сообщил, что расширил расследование в отношении клиентов и переводов эстонского филиала за период 2007-2015. Расследование возглавил бывший глава Датского агентства разведки Йенс Мадсен.