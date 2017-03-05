Daimler отзывает около миллиона автомобилей по всему миру

Немецкий концерн сообщил о случаях возгорания при попытках запустить двигатель. На автомобили будет установлен дополнительный механизм защиты от перегрева.

Немецкий автомобильный концерн Daimler отзывает в мастерские в общей сложности около одного миллиона автомобилей по всему миру. Причиной является возможный перегрев в области двигателя и опасность возгорания в новых моделях, сообщил в пятницу, 3 марта, представитель компании в Штутгарте. Только в Германии акция коснется примерно 150 тысяч автомобилей Mercedes A-, B-, C- и E-Класса.

В Соединенных Штатах, по данным Национальной администрации США по безопасности дорожного движения (NHTSA), в мастерские будут отозваны около 355 тысяч произведенных немецким концерном автомобилей.

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Акция проводится после того как стало известно о 51 случае возгорания, 30 из них произошли в США. Ни к травмам, ни к смертельным случаям этот дефект пока не привел, сообщила компания.

По информации Daimler, опасность представляет собой ограничитель пускового тока. Он может перегреться и загореться при определенных условиях — если он ранее был поврежден, например, водой и водитель предпринимает несколько попыток завести двигатель.

Установка дополнительного защитного механизма длится около часа и будет для клиентов бесплатной.