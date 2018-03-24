Дает ли плохой год для европейских виноградников шанс эстонским мастерам виноделия?

Союз малых пивоваров Эстонии убежден, что достигнувшее жителей Эстонии подорожание иностранных вин создает выгодные условия для того, чтобы эстоноземельцы нашли дорогу к винам, произведенным у нас в республике. Помогая лучшим местным вкусам стать известными, союз до 21 апреля ждет на конкурс отличные сорта домашнего вина и сидра, чтобы определить наилучших мастеров Эстонии виноделия и сидра, говорится в пресс-релизе.

В минувшем году европейские виноградники пережили тяжелую зиму, в результате чего случилась крупнейшая за последнюю половину столетия потеря урожая винограда. Виноградари один за другим сообщали о трудностях с поставками, что и повлекло повышение цены. Возникшая ситуация дает возможности для тех производителей, которые помимо винограда используют местные яблоки и груши.

По словам члена правления Союза малых пивоваров Эстонии и инициатора конкурса Тийны Куулер, уровень местных эстонских виноделов с каждым годом растет. ”Вина, завоевавшие высокие места на прежних конкурсах, точно сравнимы с теми винами, которые продаются в наших магазина и предлагаются в ресторанах, — оценивает Куулер ежегодно растущий уровень конкурса. — Этим конкурсом мы хотим улучшать винную культуру в Эстонии, а также хочется ободрить местных виноделов серьезнее задуматься о производстве вина, потому что появление каждого нового производителя делает вклад в нахождение местными потребителями именно эстонских вин”.

На конкурс этого года уже поступили первые сорта вин из Ляэнемаа. ”Хочу призвать всех отличных виноделов быть более смелыми и, если даже сомневаетесь, то все же принять участие в конкурсе, потому через это вы получите прекрасную возможность представить свои лучшие вина компетентному жюри и получить от него основательный отзыв”, — сказала Куулер, ободряя местных мастеров виноделия и сидра.

По словам организатора конкурса, на состязание виноделов можно представлять сорта вина и сидра как этого года, так и предыдущих лет, из которых будут выбраны лучшие в начале июля.

”Мечтая с размахом, можно представить Эстонию страной виноделия и сидра, что безусловно стало бы привлекательным для туристов, посещающих Эстонию, и дало бы толчок к развитию малого предпринимательства в сельских регионах”, — говорит Куулер, которая сама занимается производством вин Valgejõe на предприятие Veinivilla.

Всех мастеров вина и сидра, которые желают участвовать в состязании или получить больше информации, Союз малых пивоваров Эстонии просит связаться по адресу info@veinivilla.ee или info@evpl.ee.

Союз малых пивоваров Эстонии был создан в 2013 с целью продолжить развитие культуры и традиции пивоварения, виноделия и изготовления сидра в Эстонии. Также целью Союза является развитие эстонской алкогольной культуры через предложение высококачественной продукции и информирование потребителя. В Союз на сегодня входят большинство действующих в Эстонии малых производителей пива, сидра и вина, чье производство не превышает 5 млн литров в год.