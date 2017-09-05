CV Keskus: знаете ли вы, сколько получают ваши коллеги?

В ходе последнего исследования CV Keskus.ee выяснилось, что каждый десятый работник Эстонии работает на предприятии с прозрачной системой оплаты труда, и каждый четвертый работник осведомлен об уровне зарплаты хотя бы некоторых своих коллег. Если сравнивать с южными соседями, то выясняется, что латыши немного лучше осведомлены о зарплатах коллег, сказано в пресс-релизе.

Свежие данные показывают, что 37,9% работников Эстонии осведомлены об уровне зарплаты, по меньшей мере, некоторых коллег, что несколько ниже, чем в Латвии, где соответствующий показатель составляет 40%. Полностью прозрачной систему оплаты труда своего работодателя считают 9,3% отвечавших (в Латвии 12%).

”Опубликование зарплаты могло бы оздоровить рынок труда, поскольку это сделало бы рынок труда более прозрачным, уменьшив тем самым проблемный гендерный разрыв в заработной плате, — сказал менеджер по коммуникации в регионе Балтии крупнейшего в Эстонии портала поиска работы CV Keskus.ee Хенри Аувяэрт. — Однако это непременно привело бы к увеличению давления заработной платы, поскольку недавнее исследование CV Keskus.ee и Агентства по исследованию зарплат показало, что неудовлетворенность основной зарплатой повысилась до 39%”.

”Просматривая предложения о работе, создается впечатление, что работодатели стремятся соответствовать ожиданиям работников и все смелее публикуют интервалы зарплат — на данный момент в каждом четвертом (26,7%) опубликованном в CV Keskus предложении о работе содержится информация относительно зарплаты. На основании опубликованной зарплаты в данный момент можно больше всего заработать в секторе продажи и транспортном секторе, где предлагаемая зарплата превышает границу 4000 евро”, — добавил Аувяэрт.

По словам Хенри Аувяэрта, самая прозрачная система оплаты труда существует в государственном и публичном секторах — более половины респондентов знали зарплаты, по меньшей мере, нескольких коллег. О зарплате некоторых своих коллег были также осведомлены каждый второй работник сферы образования и как минимум 40% работников секторов ассистирования, строительства и недвижимости, финансов, продажи и здравоохранения. Меньше всего информированы о зарплате своих коллег работники секторов инфотехнологии, общественного питания и транспорта.