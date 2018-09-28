28.09.2018, 08:09

CV Keskus: выяснилась причина, которая заставила бы пятую часть работников уволиться с предприятия

 (4)
rus.delfi.ee
EST
CV Keskus: выяснилась причина, которая заставила бы пятую часть работников уволиться с предприятия
Foto: Ester Vaitmaa

В результате свежего исследования выяснилось, что уход одного работника делает и других коллег гораздо более открытыми для предложений о работе и увеличивает уязвимость предприятия к текучести кадров. Исследование показало, что при уходе с работы близкого коллеги поиск новой работы готов начать каждый пятый работник.

Большинство людей пять дней в неделю около половины времени своего бодрствования проводят на работе. Поэтому естественно, что чем дольше человек работает на одном предприятии, тем теснее становятся дружеские связи между работниками на этом предприятии. Результаты последнего опроса как раз и отражают, насколько тесны отношения между работниками — уход с работы близкого коллеги заставляет и многих других работников искать новую работу, повышая уязвимость предприятия к сохранению имеющихся работников.

”Мы опросили более тысячи работников, как повлиял бы на них уход с работы близкого коллеги, и выяснилось, что каждый пятый человек ушел бы с работы или, по крайней мере, начал бы предлагать свою кандидатуру в ответ на новые предложения о работе, — сказал менеджер по коммуникации в регионе Балтии крупнейшего в Эстонии портала поиска работы CVKeskus.ee Хенри Аувяэрт. — Всего менее трети работников убеждены, что они не стали бы думать о смене работы в связи с уходом близкого коллеги”.

”С учетом того, что в нынешнем году почти половина (48%) работников получали от конкурирующих работодателей приглашение сменить работу, при таком активном рынке труда работодатели должны научиться справляться с уходом работника и передачей этой информации команде, — сказал Хенри Аувяэрт. — Уход с работы важного члена команды заставляет каждого пятого работника серьезно задуматься о смене работы, а конкурирующие работодатели только и ждут своей возможности”.

Исследование неожиданно показало, что больше всего готовы сменить работу в связи с уходом близкого коллеги работники государственного сектора — 39% респондентов, работающих в государственных учреждениях, сами начали бы искать новую работу. Выяснилось также, что в данном вопросе не влияет ни возраст, ни пол отвечавшего — на респондентов разного возраста и пола переход близкого коллеги на новую работу влияет одинаково.

Хенри Аувяэрт добавил, что чем талантливее работник, тем больше вызовов ему требуется и тем сложнее долго сохранить его удовлетворенность на одной должности. ”Времена, когда человек работал на одной должности десять и более лет, прошли, и более активное движение работников на рынке труда стало естественным явлением. Поскольку расставания, хотя и в области работы, эмоциональны как для работника, так и для работодателя, они не всегда заканчивается дружески. Свежее исследование подтверждает, что неумелое поведение руководителя при уходе работника может помимо испорченных отношений с уходящим коллегой стать роковым на маленьком рынке труда Эстонии”.

Tallinn Hockey weekend
Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии

TOP НОВОСТИ


”Я обещал до конца года регулярно бывать в Ида-Вирумаа". Сегодня Ратас посетит Нарву, Кохтла-Ярве и Йыхви

28.09.2018
Премьер-министр Юри Ратас в пятницу, 28 сентября, отправится в турне по Ида-Вирумаа. В ходе визита Ратас посетит предприятия, образовательные учреждения и спортивные объекты уезда, встретится с представителями местной власти и населением, а также выступит с докладом на третьем Дне самоуправления в Нарве.
Подробнее

МНЕНИЕ: 24 года с гибели парома "Эстония": тайное должно стать явным

28.09.2018
Все обстоятельства гибели парома ”Эстония” 28 сентября 1994 года, унесшей тысячи человеческих жизней из Эстонии, Финляндии и Швеции, в реалиях современной Европы не могут остаться тайной. Более 20 лет - достаточно длительный срок для того, чтобы вынести на общественный суд правду о страшной трагедии в мирном Балтийском море.
Подробнее


Telegraph: британские спецслужбы выявили третьего подозреваемого в отравлении Скрипалей

28.09.2018
Британские спецслужбы и контртеррористическое подразделение полиции определили личность третьего подозреваемого в отравлении бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери. Об этом в четверг сообщила газета The Daily Telegraph.
Подробнее

Организатор: Õllesummer больше не состоится. Никогда!

27.09.2018
Легендарному фестивалю пришел конец. Его организотор и “душа” Марье Хансар говорит об этом с облегчением. По ее словам, никакого сожаления она не испытывает. Время идти дальше: путешествовать и проводить время с внуками.
Подробнее

Димитрий Кленский: как нарвские центристы встали на защиту бывших однопартийцев, раскрыв подлость "русской верхушки" партии

28.09.2018
Провал выборов (отсутствие кворума) правления Нарвского округа Центристской партии ещё не позволяет делать окончательные выводы о судьбе центристов в Нарве, да и в масштабах всей Эстонии, но однозначно вскрыло лицемерие, коварство и даже подлость столичных ”русских центристов” во главе с депутатом Европарламента Яной Тоом.

Оригинал опубликован на портале slavia.ee, мнение автора не отражает точку зрения редакции rus.delfi.ee.
Подробнее

-15% Meeste käekell Police AMOR II PL.15047JSU/02
199,- €
169,15 €
-7% Naiste käekell Aegaon Tabula Rasa White/Gold
290,- €
269,70 €
-7% Meeste käekell Aegaon Tabula Rasa Silver
360,- €
334,80 €
Naiste käekell Daniel Wellington 0504DW
139,- €
-60% Naiste käekell Rich Gone Broke Black Claude Panama
69,- €
27,60 €
-35% Meeste käekell Police SCRAMBLER PL.14528JSBS/19
179,- €
116,35 €

ВИДЕО: Загитова выиграла короткую программу с мировым рекордом

27.09.2018
В немецком Оберстдорфе стартовал традиционный турнир фигуристов Nebelhorn Trophy. Короткую программу в женском одиночном катании выиграла олимпийская чемпионка Алина Загитова (Россия), установившая новое мировое достижение - 79,93.
Подробнее

Неновость: цены на пиво в Латвии — сравнительно народные. А что в Литве?

27.09.2018
На прошлой неделе журналист Delfi побывала в литовском городе Каунас и поинтересовалась, сколько там стоит пиво? Быть может, туда выгодно совершить алкотур? Фотографии сделаны в одном сетевом продуктовом магазине.
Подробнее

СОВЕТЫ │ Как подобрать цвет двери и ламината

28.09.2018
Иногда большой выбор не кажется плюсом. Делая ремонт в новой квартире, люди порой не могут понять, какому цвету ламината и межкомнатных дверей отдать предпочтение. Приходя в специализированный магазин, они окончательно теряются. В этом случае надо разобраться с уже имеющимся интерьером квартиры, пишет портал kakprosto.ru.
Подробнее

Не пропустите! Начинается чемпионат Эстонии по хоккею - прямые трансляции на Delfi TV

27.09.2018
29 сентября в Тарту и Таллинне будут сыграны первые матчи чемпионата Эстонии по хоккею. Как и в прошлом сезоне, за медали будут соперничать 4 клуба, однако система проведения турнира претерпела изменения.
Подробнее