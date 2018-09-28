CV Keskus: выяснилась причина, которая заставила бы пятую часть работников уволиться с предприятия

”С учетом того, что в нынешнем году почти половина (48%) работников получали от конкурирующих работодателей приглашение сменить работу, при таком активном рынке труда работодатели должны научиться справляться с уходом работника и передачей этой информации команде, — сказал Хенри Аувяэрт. — Уход с работы важного члена команды заставляет каждого пятого работника серьезно задуматься о смене работы, а конкурирующие работодатели только и ждут своей возможности”.

Исследование неожиданно показало, что больше всего готовы сменить работу в связи с уходом близкого коллеги работники государственного сектора — 39% респондентов, работающих в государственных учреждениях, сами начали бы искать новую работу. Выяснилось также, что в данном вопросе не влияет ни возраст, ни пол отвечавшего — на респондентов разного возраста и пола переход близкого коллеги на новую работу влияет одинаково.

Хенри Аувяэрт добавил, что чем талантливее работник, тем больше вызовов ему требуется и тем сложнее долго сохранить его удовлетворенность на одной должности. ”Времена, когда человек работал на одной должности десять и более лет, прошли, и более активное движение работников на рынке труда стало естественным явлением. Поскольку расставания, хотя и в области работы, эмоциональны как для работника, так и для работодателя, они не всегда заканчивается дружески. Свежее исследование подтверждает, что неумелое поведение руководителя при уходе работника может помимо испорченных отношений с уходящим коллегой стать роковым на маленьком рынке труда Эстонии”.