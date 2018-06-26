26.06.2018, 20:42

CV Keskus: в Эстонии для поддержания успеха необходима учеба длиною в жизнь


rus.delfi.ee
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Klikid ja raalid
Klikid ja raalidFoto: Ester Vaitmaa

Согласно результатам заказанного Центром мониторинга развития исследования, в течение следующих десятилетий численность трудоспособного населения снизится, но поскольку люди все активнее участвуют в рынке труда, доля работающего населения по сравнению с иждивенцами не изменится или даже повысится, сообщается в пресс-релизе центра.

Тему дня для портала Stolitsa.ee прокомментировал менеджер CVKeskus.ee по коммуникации в странах Балтии Хенри Аувяэрт:

”Для многих работодателей в Эстонии наступил рабочий кризис — большая часть предпринимателей испытывает сложности с поиском рабочей силы. В то же время верю, что катастрофы на рынке труда можно избежать, но при условии, если система образования сможет развить в работниках умения и знания, которые понадобятся эстонским предприятиям в будущем.

Причина, по которой верю, что мы должны взять под особое внимание образование, основывается на очевидном нынче противоречии на рынке труда. Там мы сейчас наблюдаем невероятную активность — очень много работников ищут и подают заявки на хорошие работы. В то же время, работодатели утверждают, что поиск работников становится из года в год все сложнее и сложнее, т.к. у них нет должностных знаний и умений. Исходя из подобного противоречия, можно определить, что ожидания работодателей и умения работников не соответствуют друг другу. Причин для этого противоречия может быть много, но очевидны три:

1) Ожидания работодателя слишком высоки

Большинство предприятий Эстонии не занимаются вербовкой кадров стратегически и на постоянной основе. При неожиданном уходе работника фирма нуждается в новом человеке с теми же знаниями и умениями, но которого, скорее всего, не существует на рынке труда. Во время кризиса рабочей силы следует переоценить свои требования при найме — не всегда новый работник должен быть из той же самой сферы. Скорее всего, более важными являются его личностные качества, амбициозность и умения учиться. При вербовке кандидатов нужно уметь верно оценивать их потенциал.

2) Новое поколение не хочет занимать традиционные должности.

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Ожидания молодежи от места работы изменились, что провоцирует и напряжение на рынке труда. К примеру, у молодых уменьшился интерес к традиционным работам — к обслуживанию клиентов или производству. Работодателю неразумно плыть против течения при таком тренде. Им придется смириться с данным фактом и принять его.

3) Система образования должна соответствовать технологическому развитию и не учить людей той работе, которая с большей вероятностью исчезнет в будущем из-за автоматизации.

Мир меняется быстрее, чем когда-либо, и поэтому работодателям нужны совсем другого характера (в сравнении с прошлым) работники. В теории, конечно, можно по требованию Кассы страхования от безработицы направить в нужное русло умения и навыки работников, ведь большая часть предлагаемого высшего и среднего специального образования — это заказы государства. В то же время, стоит учитывать, что изменение системы образования — процесс до боли долгий и медленный, и не стоит при его запуске учитывать нынешнюю ситуацию, а скорее будущую. Мы должны предугадать или хотя бы попробовать выяснить, какие умения и навыки будут востребованы работодателями Эстонии через несколько лет.

Если говорить о профессиональных сферах, то очевидно, что растет, к примеру, нужда в ИТ-специалистах. Однако куда сложнее увидеть потребность в личностных качествах и их развить, ведь они формируются еще задолго до ВУЗа или ПТУ.

В итоге, я считаю, что учеба длиною в жизнь необходима Эстонии для поддержания успеха. Мы постоянно должны развивать знания и умения народа, которые отвечали бы требованиям работодателей. Иными словами, в такой маленькой стране мы попросту не можем позволить себе тратить свой самый важный ресурс — работников”.

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