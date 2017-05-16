CV Keskus: сколько нужно зарабатывать, чтобы войти в 10% самых богатых?

Из проведенного CV Keskus.ee и Агентством информации о заработной плате анализа региональных различий в зарплате выяснилось, что для того, чтобы войти в десятую часть самых богатых людей, брутто-зарплата должна быть как минимум 2000 евро. По регионам заметны различия, которые объясняются в основном концентрацией руководителей крупных предприятий вокруг столицы.

”Чтобы попасть в первые 10% таблицы зарплат в Харьюмаа, месячная зарплата должна быть 2250 евро”, — сказал менеджер по коммуникации в регионе Балтии крупнейшего в Эстонии портала поиска работы CV Keskus.ee Хенри Аувяэрт. ”Чтобы достичь вершины в Тарту и Тартумаа, нужно зарабатывать 1800 евро в месяц, в других регионах Эстонии достаточно брутто-зарплаты 1600–1650 евро”.

По словам Хенри Аувяэрта, анализируя отдельно статистику зарплат руководителей и других групп должностей, видно, что по регионам разницы в зарплатах белых и синих воротничков почти не существует. ”Большая региональная разница в статистике зарплат существует именно за счет руководителей, поскольку главные офисы крупных предприятий и высокооплачиваемые работники ИТ- и финансового сектора сосредоточены в основном в Таллинне и частично в Тарту, что создает в статистике зарплат иллюзию, будто за пределами столицы можно платить работникам меньшую зарплату”, — добавил Хенри Аувяэрт. ”По группам должностей руководителям (в т. ч. руководителям сфер и проектов), чтобы попасть в первые 10%, нужно зарабатывать 3000 евро в месяц, белым воротничкам достаточно для этого зарплаты 1900 евро, синим воротничкам — 1300 евро”.

По словам Хенри Аувяэрта, зарплата, в которой 10% работников зарабатывали больше, выросла за год на 8,8%, однако медианная зарплата (в которой половина работников зарабатывают меньше, а половина — больше) выросла всего на 4,8%. ”Таким образом, у руководителей зарплата росла почти в два раза быстрее, увеличив разрыв в зарплате между группами должностей”, — пояснил Хенри Аувяэрт.

Статистика основана на проводимом два раза в год Агентством информации о заработной плате, крупнейшим в Эстонии порталом поиска работы CV Keskus.ee и партнерами исследовании рынка труда, в котором участвовало более 13 000 работников со всей Эстонии.

Весеннее исследование 2017 года открыто для респондентов в течение мая, в этом году в фокусе крупнейшего в Эстонии опроса работников — связанные с работой эмоции и их влияние на мотивацию и лояльность. Прямая ссылка на анкету работников и соискателей работы ЗДЕСЬ. Каждый ответивший получит бесплатно результаты исследования и доступ к базе данных заработных плат, чтобы сравнить конкурентоспособность своей зарплаты на рынке труда.

Сколько нужно зарабатывать, чтобы войти в 10% самых богатых?

В Харьюмаа: 2250 €

В Тартумаа: 1800 €

В Северо-Западной Эстонии (Ида- и Ляэне-Вирумаа и Йыгевамаа): 1650 €

В Западной Эстонии (уезды Хийу, Сааре, Ляэне и Пярну): 1642 €

В Центральной Эстонии (уезды Ярва, Рапла и Вильянди): 1600 €

В Южной Эстонии (уезды Пылва, Валга и Выру): 1600 €

По группам должностей граница 10%:

У руководителей ( в т. ч. руководителей сфер и проектов) 3000 €;

У белых воротничков (специалисты высшей ступени, руководители первого уровня, специалисты средней ступени и техники, чиновники) 1900 €;

У синих воротничков (работник сферы продажи и обслуживания, квалифицированные рабочие, операторы оборудования и машин, водители транспортных средств и неквалифицированные рабочие) 1300 €.