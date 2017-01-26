CV Keskus: Молодежь готова получить первый трудовой опыт и за минимальную зарплату

В декабре на крупнейшей в Эстонии молодежной инфоярмарке «Teeviit 2016» CV Keskus провел исследование, в ходе которого выяснилось, что желание молодежи получать на первом месте работы нетто-зарплату в размере 600-1000 евро держится на том же уровне, но при этом две трети молодых людей готовы после учебы получить первый трудовой опыт и за минимальную зарплату.

”В желаемой зарплате молодежи не отражается тенденция роста ожидаемой зарплаты, ожидания готовящейся выйти на рынок труда молодежи в последние годы сохраняются на одном уровне — почти половина из тех, кто после окончания учебы собираются пойти на первое место работы с полной занятостью, ожидают нетто-зарплату менее 800 евро, четверть — нетто-зарплату 800-1000 евро, что меньше средней ожидаемой зарплаты по Эстонии, — сказал менеджер CV Keskus по коммуникации в регионе Балтии Хенри Аувяэрт. — Кроме того, надо учитывать, что реальная зарплата по сравнению с желаемой обычно на треть меньше. В результате, многие молодые люди с высшим образованием сначала получают нетто-зарплату в размере 600-700 евро”.

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Хенри Аувяэрт добавил, что по всей видимости, молодежь ощущает, что имея только лишь образование, на рынке труда сложно быть конкурентноспособным.

”Исследование показывает, что многие решившие получить высшее образование молодые люди даже не ждут, что диплом даст им конкурентное преимущество, и готовы после учебы получить трудовой опыт за минимальную зарплату, — сказал Хенри Аувяэрт. — К выбору вуза и специальности нужно подойти очень критически, чтобы это стало не продолжением детства, а первым шагом в карьере. Годы учебы должны стать инвестицией в знания и навыки, которые можно применить в дальнейшем и на рынке труда”.

Однако, по словам Хенри Аувяэрта, при выборе первого места работы с полным рабочим днем молодежь считает самым важным характер и содержание работы, затем следуют команда, начальство и возможность сделать карьеру. Молодежь высоко ценит также конкурентоспособную зарплату и возможность гибкого рабочего времени.

70,9% молодежи готовы получить первый трудовой опыт и за минимальную зарплату

Нет — 4,3%

Скорее нет — 24,8%

Скорее да — 41,5%

Да — 29,4%

При выборе первого места работы с полным рабочим днем молодежь считает самым важным характер и содержание работы

Характер и содержание работы — 58,1%

Коллеги и начальство — 27,8%

Возможность сделать карьеру — 27,1%

Конкурентоспособная зарплата — 21,3%

Гибкое рабочее время — 19,5%

Репутация работодателя — 8%

Источник: CV Keskus.ee

В опросе CV Keskus на крупнейшей в Эстонии молодежной инфоярмарке ”Teeviit 2016” (www.teeviit.ee) участвовало более 800 человек в возрасте 14-25 лет. Половина опрошенных была из Харьюмаа, десятая часть — из Ида-Вирумаа и десятая часть — из Ляэне-Вирумаа. Ожидаемая зарплата молодежи в зависимости от места жительства заметно не отличалась.