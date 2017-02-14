CV Keskus: каждый второй житель Эстонии замечал либо испытал на себе офисную романтику

В последнем опросе CV Keskus.ee, в котором участвовало более 3000 работников из различных сфер деятельности Эстонии, каждый второй респондент признался, что замечал в офисе романтические отношения между коллегами или даже сам испытал нечто подобное.

”Международные исследования показали, что более половины работников испытали на работе какие-либо романтические отношения, — сказал менеджер CV Keskus по коммуникации в регионе Балтии Хенри Аувяэрт. — По всей видимости, третья часть работников нашла свою вторую половину именно на работе”.

По словам Хенри Аувяэрта, в ходе проведенного нашими южными соседями исследования выяснилось, что и 38% жителей Латвии имеют опыт служебных романов. Из последнего опроса CV Keskus.ee выяснилось, что в Эстонии офисные романтические отношения испытали 16,6% отвечавших, а замечали их у коллег 28,4% отвечавших. Исследование показало, что больше всего в служебные романы вступают работники обучающих курсов и специалисты по работе с персоналом (28%), работники сферы маркетинга и рекламы (25%), сферы механики (21%), питания (21%) и торговли (20%).

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Исследование также показало, что мужчины более склонны вступать в служебные романы, чем женщины: романтические отношения на работе испытали 20,6% мужчин и 13,3% женщин. Однако именно женщины лучше замечают отношения между коллегами (31,5% женщин и 24,2% мужчин).

”В ходе прошлогоднего исследования CV Keskus выяснилось, что каждый второй соотечественник выполнял сверхурочную работу, а это значит, что очень много времени мы проводим в обществе коллег, поэтому столь большое количество романтических отношений неудивительно, ведь мы берем с собой на работу свои лучшие качества, — сказал Хенри Аувяэрт. — Поскольку растущий дефицит рабочей силы влияет и на нагрузку сегодняшних работников, то это может означать и рост романтических сверхурочных”.