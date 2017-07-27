CV Keskus: каждый седьмой опрошенный признается, что получал зарплату в конверте

Последнее исследование CV Keskus.ee показывает, что зарплата в конверте больше всего распространена среди молодежи и работников с низким уровнем образования, а также в секторах строительства и недвижимости. Доля зарплат в конверте сохраняется на том же уровне, что и в прошлом году, сказано в пресс-релизе.

”По сравнению с прошлогодним опросом большого изменения в тенденции не наблюдается — и в этом году каждый седьмой опрошенный признался, что получал ”черную” зарплату хотя бы частично, — сказал менеджер по коммуникации в регионе Балтии крупнейшего в Эстонии портала поиска работы CV Keskus.ee Хенри Аувяэрт. — Если в прошлом году в получении ”черной” зарплаты признались 12,2% опрошенных, то в этом году их доля составила 13,9%”.

Хенри Аувяэрт добавил, что получатели ”черной” зарплаты делятся в свою очередь на две большие группы — 8,1% респондентов получают в конверте часть зарплаты, 5,8% получают в конверте всю зарплату. ”Показатели по частичной и полной ”черной” зарплате остаются на том же уровне, что и в прошлом году, когда ”черную” зарплату полностью получали 6,1% отвечавших. Вместе с тем данные показатели во много раз ниже показателей 2015 года, когда ”черную” зарплату получали 31% отвечавших. Поэтому можно сказать, что борьба с теневой экономикой начинает приносить желаемые результаты”.

В ходе опроса также выяснилось, кто более открыт для ”черной” зарплаты. ”Почти четверть (22,2%) респондентов моложе 19 лет получали зарплату в конверте. Таким образом, ”черная” зарплата намного больше распространена среди молодежи, что во многом обусловлено сезонными работами и уровнем образования — исследование показало, что почти пятая часть имеющих основное образование респондентов получала зарплату в конверте, среди респондентов со средним образованием данный показатель снизился до 8,1%, с высшим образованием — до 4,9%. ”Черная” зарплата распространена также в секторах строительства и общественного питания, где много сезонных работ”, — добавил Хенри Аувяэрт.

Основные выводы исследования:

• Количество получающих ”черную” зарплату мужчин значительно сократилось, однако среди них ”черная” зарплата по-прежнему распространена в два раза больше, чем среди женщин.

• Молодежь находится в группе риска получения ”черной” зарплаты — почти четверть (22,2%) респондентов моложе 19 лет получали зарплату в конверте.

• Чем ниже уровень образования, тем больше опасность получать зарплату в конверте — почти пятая часть (18,1%) имеющих основное образование респондентов получали ”черную” зарплату. Среди отвечавших со средним образованием данный показатель составил 8,1%, с высшим образованием — 4,9%.

• По сферам ”черную” зарплату больше всего получали работники секторов строительства и недвижимости (18,5%) и общественного питания (14,6%).