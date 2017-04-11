CV Keskus: Каждый десятый соискатель считает себя достаточно квалифицированным

В ходе последнего опроса CV Keskus.ee выяснилось, что 2/3 работников за год пополнили свои знания. В качестве причины неучастия в обучении приводят в основном отсутствие денег или мотивации — почти десятая часть опрошенных утверждала, что обладает достаточной квалификацией.

”В ходе последнего исследования CV Keskus.ee, охватывавшего 2387 человек, выяснилось, что большая часть наших работников уже сегодня понимает необходимость совершенствовать свои знания — в течение последнего года 2/3 респондентов учились самостоятельно, участвовали в курсах или учились в момент участия в исследовании”, — сказал менеджер CV Keskus по коммуникации в регионе Балтии Хенри Аувяэрт. ”Необходимость в дополнительном обучении стремительно растет, поскольку быстрое развитие технологии и сопутствующая ему автоматизация способствуют модернизации многих рабочих мест”.

Из этого же исследования следует, что чем ниже уровень образования человека, тем меньше он осознает необходимость учебы.

”Из не имеющих высшего образования респондентов за последний год не обучались 40,7%, а среди лиц с основным образованием — уже 45,5%”, пояснил Хенри Аувяэрт. ”7,8% отвечавших уже сегодня считают себя достаточно квалифицированными или не считают дополнительное обучение нужным. Среди респондентов со средним или средним специальным образованием этот показатель составил 10,3%, а среди лиц с основным образованием — 14,4%”.

По словам Хенри Аувяэрта, это очень опасная тенденция, поскольку быстрое развитие технологии через автоматизацию угрожает и должностям, требующим низкого уровня образования, где дополнительное обучение могло бы быть очень полезно.

”В одном недавнем исследовании CV Keskus.ee в области рынка труда 2/3 из более чем тысячи опрошенных работодателей сказали, что главное препятствие в поиске работников — именно недостаточные знания и навыки”, — сказал Хенри Аувяэрт.

”Это уже сегодня показывает большие расхождения между знаниями работников и ожиданиями работодателей. У работников должны быть возможность и готовность учиться дополнительно, поскольку одних только полученных в школе знаний и навыков становится недостаточно для достижения успеха на рынке труда”.

По словам Хенри Аувяэрта, целых 15,2% участников последнего опроса признались, что у них просто нет денег на учебу, и работодатель также не готов платить за их обучение.

”Чтобы соответствовать ожиданиям работодателей в быстро меняющемся мире, дополнительное обучение и переобучение должны быть более доступными”, — добавил Хенри Аувяэрт. ”Например, в Сингапуре правительство решило выделять с 2016 года каждому работнику в возрасте 25 лет и старше 345 долларов США на переобучение и дополнительное обучение”.

По сферам за год меньше всего участвовали в курсах и дополнительном обучении работники транспортного сектора и логистики (46,5%), строительства и недвижимости (42,6%), промышленного и производственного секторов (41,2%). Больше всего в курсах участвовали руководители (54,9%) и работники финансовой сферы (52,8%).

29,3% опрошенных в течение последнего года не учились и не участвовали в курсах Не учились 29,3% Да, в течение последнего года я учился самостоятельно 12,9% Да, работодатель оплатил или организовал мне курсы 17,9% Да, я участвовал в курсах, но платил сам 8,9% Прохожу обучение в настоящее время 30,9%

Источник: CV Keskus.ee, отвечавших: 2387.

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