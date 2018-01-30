CV Keskus: эстоноземельцев манит сектор инфотехнологий

В ходе ежегодного исследования портала поиска работы CVKeskus.ee выяснилось, что большая часть работников Эстонии хотели бы работать на предприятиях, где можно реализовать себя в сфере инфотехнологий — половина из ТОП 20 самых привлекательных работодателей Эстонии действуют именно в секторе ИТ, сообщается в пресс-релизе.

”В традиционном исследовании CVKeskus.ee по выяснению самого привлекательного работодателя Эстонии в этом году было дано свыше 8000 оценок более чем 2000 работодателям, и оказалось, что большая часть жителей Эстонии хотела бы работать на каком-либо предприятии сектора инфотехнологии”, — сказал менеджер CVKeskus.ee по коммуникации в регионе Балтии Хенри Аувяэрт. ”Выбранное самым привлекательным работодателем Эстонии Eesti Energia и занявшее второе место Telia Eesti также создают работникам много возможностей реализовать себя именно в секторе ИТ”.

По словам Аувяэрта, нынешнее исследование вновь подтвердило, что в число самых привлекательных работодателей Эстонии попадают предприятия, предлагающие хорошие возможности для карьеры и самореализации, а также конкурентоспособную зарплату. По мнению работников, самым слабым качеством наиболее привлекательных работодателей Эстонии является обеспечение равновесия между трудовой и частной жизнью.

В результате исследования выяснилось, что работодатели различных секторов имеют различные сильные стороны, которые работники высоко ценят. В отношении предприятий, действующих в секторе инфотехнологии, отвечавшие отметили, что работники данной сферы очень хорошо оплачиваются, в банковском же и телекоммуникационном секторах наиболее сильными качествами считаются широкие возможности для карьеры. Самые честные и пользующиеся наилучшей репутацией работодатели, по мнению работников, действуют в сфере телекоммуникации.

Рейтинг работодателей по секторам был следующим: