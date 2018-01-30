CV Keskus: эстоноземельцев манит сектор инфотехнологий

В ходе ежегодного исследования портала поиска работы CVKeskus.ee выяснилось, что большая часть работников Эстонии хотели бы работать на предприятиях, где можно реализовать себя в сфере инфотехнологий — половина из ТОП 20 самых привлекательных работодателей Эстонии действуют именно в секторе ИТ, сообщается в пресс-релизе.
”В традиционном исследовании CVKeskus.ee по выяснению самого привлекательного работодателя Эстонии в этом году было дано свыше 8000 оценок более чем 2000 работодателям, и оказалось, что большая часть жителей Эстонии хотела бы работать на каком-либо предприятии сектора инфотехнологии”, — сказал менеджер CVKeskus.ee по коммуникации в регионе Балтии Хенри Аувяэрт. ”Выбранное самым привлекательным работодателем Эстонии Eesti Energia и занявшее второе место Telia Eesti также создают работникам много возможностей реализовать себя именно в секторе ИТ”.
По словам Аувяэрта, нынешнее исследование вновь подтвердило, что в число самых привлекательных работодателей Эстонии попадают предприятия, предлагающие хорошие возможности для карьеры и самореализации, а также конкурентоспособную зарплату. По мнению работников, самым слабым качеством наиболее привлекательных работодателей Эстонии является обеспечение равновесия между трудовой и частной жизнью.
В результате исследования выяснилось, что работодатели различных секторов имеют различные сильные стороны, которые работники высоко ценят. В отношении предприятий, действующих в секторе инфотехнологии, отвечавшие отметили, что работники данной сферы очень хорошо оплачиваются, в банковском же и телекоммуникационном секторах наиболее сильными качествами считаются широкие возможности для карьеры. Самые честные и пользующиеся наилучшей репутацией работодатели, по мнению работников, действуют в сфере телекоммуникации.
Рейтинг работодателей по секторам был следующим:
Банковское обслуживание
Инфотехнологии
1. Swedbank AS
1. Skype Technologies OÜ
2. Transferwise Ltd Eesti filiaal
2. Playtech Estonia OÜ
3. AS LHV Pank
3. Pipedrive OÜ
4. AS SEB Pank
4. Microsoft Estonia OÜ
5. Danske Bank A/S Eesti filiaal
5. Nortal AS
Промышленность и производство
Медиа
1. Eesti Energia AS
1. Эстонское национальное телерадиовещание
2. ABB AS
2. Eesti Meedia AS (в т. ч. Kanal2, Postimees)
3. Kalev AS
3. AS Äripäev
4. Cleveron AS
4. AS All Media Eesti (в т. ч. TV3, StarFM)
5. Stora Enso Eesti AS
5. Ekspress Meedia AS
Телекоммуникация/мобильная связь
Крупные сети розничной торговли
1. Telia Eesti AS
1. Kaubamaja AS
2. Elisa Eesti AS
2. Stockmann AS
3. Tele2 Eesti AS
3. Coop Eesti
4. Starman (Elisa Eesti AS)
4. Prisma Peremarket AS
5. Selver AS
Источник: CVKeskus.ee