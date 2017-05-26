CV Keskus: число сезонных предложений о работе достигло рекордного уровня

По данным CV Keskus.ee, число сезонных предложений о работе достигло рекордного уровня, увеличившись в I квартале по сравнению с прошлым годом на 22,8%. На сезонных работах в этом году работодатели предлагают почасовую оплату от 2,80 до 15 евро.

”Количество сезонных предложений о работе достигло новых высот: в течение последних пяти лет никогда не было в первом квартале столько возможностей получить сезонную работу, как в нынешнем году”, — сказал менеджер по коммуникации в регионе Балтии крупнейшего в Эстонии портала поиска работы CV Keskus.ee Хенри Аувяэрт. ”Число сезонных предложений о работе выросло за год на 22,8%. В апреле сезонных предложений о работе также было на 17,6% больше, чем в тот же период прошлого года”.

По словам Хенри Аувяэрта, количество сезонных объявлений о работе обычно увеличивается в апреле и сохраняется высоким до августа. ”Работодатели ищут в основном помощников на летний период в секторе обслуживания клиентов и секторе продажи, что дает молодым соискателям работы возможность получить первый ценный трудовой опыт”, — добавил Хенри Аувяэрт. ”Это позволяет и многим уже активным на рынке труда работникам заработать в летний период дополнительные деньги”.

Помимо популярных сфер, сезонные предложения о работе в этом году можно найти почти во всех секторах. ”Быстрое развитие технологии повлияло и на сезонные возможности работы — если раньше сезонная работа ограничивалась, в основном, сектором продажи и обслуживания клиентов, то в этом году сезонные работы распространились, например, и в транспортный сектор”, — пояснил Хенри Аувяэрт. ”Для дополнительного заработка многие непременно воспользуются возможностью предложить услугу такси / шеринговые услуги перевозки”.

В данный момент на портале CV Keskus.ee опубликовано 342 сезонных предложения о работе, в 26% которых опубликован размер зарплаты. ”Различия в оплате сезонных работ довольно большие: почасовую зарплату предлагают от 2,80 до 15 евро”, — добавил Хенри Аувяэрт. ”В качестве месячного заработка-брутто работодатели предлагают зарплату от 500 до 3000 евро”.

По словам Хенри Аувяэрта, при выборе сезонной работы работнику стоит продумать свои цели — должна ли временная работа принести только дополнительный заработок или дать также опыт в сфере, где человек хотел бы в дальнейшем работать постоянно. Для молодежи временный вход на рынок труда позволяет лучше понять, стоит ли продолжать образование по выбранной специальности или лучше выбрать другую специальность.