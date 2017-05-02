CV Keskus: большая часть работников замечала в коллективе признаки перегорания

В ходе последнего опроса крупнейшего в Эстонии портала поиска работы выяснилось, что целых 79,9% работников замечали у себя, начальства или коллег признаки перегорания.

”Результаты последнего, охватывавшего 2387 работников опроса CV Keskus.ee, оказались неутешительными — целых 79,9% респондентов ответили, что замечали у себя, начальства или коллег признаки перегорания, — сказал менеджер CV Keskuse по коммуникации в регионе Балтии Хенри Аувяэрт. — 42,8% отвечавших замечали, что перерабатывают сами, 30,1% замечали перегорание у коллег и 7% замечали, что их начальство находится на грани перегорания. Всего 20,1% отвечавших признались, что смогли избежать серьезного стресса на работе”.

”С ростом дефицита рабочей силы трудовая нагрузка работников Эстонии может еще больше увеличиться. В качестве предупреждения можно привести Японию, где уже говорится о государственном кризисе здоровья, и рабочие группы пытаются ограничить внеурочные. Во избежание приближающегося кризиса рабочей силы предприятия должны использовать свой важнейший ресурс — работника — максимально эффективно. Ценность выполняемой работы можно увеличить через повышение продуктивности работников, а не добавление рабочих часов и увеличение трудовой нагрузки”, — добавил Хенри Аувяэрт.

Больше всего перерабатывают работники сфер ассистирования (49,1%), инфотехнологии (47,6%), строительства и недвижимости (47,1%) и сектора здравоохранения (45,7%) Согласно результатам опроса, меньше всего страдают от стресса работники финансового сектора — 26,1% отвечавших утверждали, что их коллективу удалось избежать серьезного стресса. Среди начальства самые большие признаки перегорания были замечены у работников секторов механики и техники (21,1%) и инфотехнологии (19%).

79,9% отвечавших замечали у себя, начальства или коллег признаки перегорания

в том числе:

- 42,8% утверждали, что перерабатывают сами

- 30,1% утверждали, что замечали признаки перегорания у коллег

- 7% ответили, что их начальство находится на грани перегорания

20,1% отвечавших утверждали, что смогли избежать серьезного стресса в своем коллективе.

Кроме того:

41% мужчин и 44% женщин утверждали, что переработали.

Источник: CV Keskus.ee, отвечавших: 2387.