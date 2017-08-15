CV Keskus: 72% работающих эстоноземельцев готовы сменить работу

В результате недавно проведенного Агентством по исследованию зарплат и CV Keskus исследования рынка труда, в котором участвовало более 10 000 работников, выяснилось, что 72% работающих открыты для новых предложений работы.

Как сообщает CVKeskus, исследование также показало, что в течение ближайшего месяца сменить работу планирует каждый четвертый отвечавший (24%), что значительно больше по сравнению с результатами проведенного в прошлом году в это же время исследования (18%). Нетто-зарплата открытых для новых предложений работников составляла в среднем 984 евро.

”72% работников готовы покинуть место работы — таким образом, на рынке труда сейчас менее трети работников настолько удовлетворены своей работой, что не открыты для конкурирующих предложений", — сказал менеджер по коммуникации портала поиска работы CV Keskus Хенри Аувяэрт.

"Главная причина, по которой человек становится открыт для новых предложений — неудовлетворенность работой. 90% работников, ответивших, что они не удовлетворены работой, открыты для новых предложений, и половина из них активно ищет новую работу”, — добавил он.

Активность рабочей силы обусловлена и быстрым развитием технологий, что позволяет проще и быстрее прежнего искать предложения и предлагать свою кандидатуру на новую должность. А это, в свою очередь, означает, что работник, которого работа больше не удовлетворяет, может за пару минут передать по смартфону свое заявление в конкурирующую фирму. Возможности выбора на рынке труда также выросли — за первые семь месяцев этого года на портале CV Keskus было опубликовано на 25,7% объявлений о работе больше, чем за тот же период прошлого года.

Кроме того, открытый межгосударственный рынок труда и свободные СМИ сделали нас более информированными в том, как лучшие в мире работодатели заботятся о своих работниках — поэтому эстонские предприятия конкурируют уже не только между собой, они должны считаться с растущими ожиданиями работников. Руководителям среднего звена, которые являются непосредственными начальниками работников, приходится прилагать намного больше усилий, чтобы работники чувствовали, что их ценят, и желали бы вносить свой вклад в развитие предприятия.

В ходе исследования выяснилось, что одним из важных факторов был размер зарплаты — для новых предложений были открыты 85% тех респондентов, которые утверждали, что с трудом могут прожить на свою зарплату.

”Работники, которые активно искали работу, получали в среднем 792 евро, работники, которые были открыты для предложений, но сами не искали работу активно, получали 984 евро, а работники, которые вообще не искали работу, получали 1049 евро, — сказала руководитель и аналитик Агентства по исследованию зарплат Кадри Сеэдер. — Кроме того, для низкооплачиваемых работников важно, чтобы предлагаемая зарплата была указана в предложении о работе — более половины (57%) работников, получающих нетто-зарплату 300–626 евро, не стали предлагать свои кандидатуры, поскольку не была указана информация о зарплате”.

Агентство по исследованию зарплат опрашивает работодателей и работников два раза в год — весной и осенью. Помимо подробных вопросов о зарплате исследуются также удовлетворенность, мотивация работников и поведение на рынке труда. Обычно в опросе участвует свыше 10 000 работников и представители более 300 организаций. По численности участников исследования Агентства являются самыми крупными исследованиями в сфере рынка труда и зарплаты в Эстонии.