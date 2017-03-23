CV Keskus: 63,5% молодежи желают отказаться от работы по найму до наступления пенсионного возраста

63,5% молодежи, опрошенной CV Keskus.ee на крупнейшей в Южной Эстонии ярмарке образования и информации Intellektika 2017, желают отказаться от ежедневной работы по найму до наступления пенсионного возраста, из них пятая часть хочет отказаться от работы по найму до достижения 50 лет.
”Мы спросили у молодежи, до какого возраста они планируют работать по найму, чтобы узнать их отношение к работе и посмотреть, может ли обусловленное демографическими изменениями быстрое сокращение рабочей силы еще больше ускориться в связи с планами молодежи раньше покинуть рынок труда”, — сказал менеджер CV Keskus по коммуникации в регионе Балтии Хенри Аувяэрт. ”43,3% отвечавших сказали, что хотят обеспечить свои пенсионные годы до наступления государственного пенсионного возраста. 20,2% опрошенных хотят прекратить ежедневную работу по найму еще до достижения 50 лет”.
По словам Хенри Аувяэрта, результаты опроса ярко отражают отношение молодого поколения к жизни и то, что понятие ”работа” кардинально меняется во всем мире — работодатели должны все больше считаться с тем, что молодые работники уже не желают работать 50 лет подряд с утра до вечера с понедельника до пятницы. Это, в свою очередь, означает, что мы должны больше создавать ”умных” рабочих мест и значительно повысить эффективность труда.
”Желание молодежи прекратить работу по найму раньше, чем их родители, вытекает также из роста предприимчивости. Это подтвердил и второй вопрос организованного на ярмарке Intellektika опроса, в котором мы хотели узнать, кем желает стать молодежь к 30 годам. Почти треть опрошенных ответили, что хотят стать предпринимателями”, — сказал Хенри Аувяэрт. ”Заслуживает внимания и количество молодых людей, желающих быть фрилансерами: ими хотят стать целых 8,2% отвечавших.
”Вступающее сейчас на рынок труда поколение выросло в эпоху пика стартапов, что, с одной стороны, воспитывает азарт и предприимчивость, но, с другой стороны, создает иллюзии, что успех приходит просто и быстро”, — сказал Хенри Аувяэрт. ”Однако работодатели должны учитывать, что ценности молодежи изменились, и больше, чем стабильная работа, ценятся получаемый на работе опыт, цель работы, свобода и ответственность при принятии решений, которые не вынуждали бы их быть лишь гайкой в большой машине”.
Опрос организовал CV Keskus.ee на ярмарке образования и информации Intellektika 2017, на вопросы ответили 573 молодых человека. 94,8% отвечавших были моложе 25 лет.
63,5% молодежи желают отказаться от
работы по найму до наступления пенсионного возраста
|До какого возраста вы планируете ежедневно работать по найму?
|Желаю обеспечить свои пенсионные годы до наступления государственного пенсионного возраста
|43,3%
|Думаю, что буду ежедневно работать по найму и после 65 лет
|25,7%
|Желаю прекратить ежедневно работать по найму до достижения 50 лет
|20,2%
|Думаю, что смогу и буду ежедневно работать по найму до конца жизни
|10,8%
Почти третья часть молодежи желает
стать предпринимателями
|Кем, на какой должности вы планируете работать в возрасте 30 лет?
|Специалистом
|33,3%
|Предпринимателем
|30,2%
|Руководителем высшего звена
|13,6%
|Руководителем среднего звена
|9,2%
|Фрилансером
|8,2%
|Неквалифицированным рабочим
|5,4%
Источник: CV Keskus.ee