CV Keskus: 63,5% молодежи желают отказаться от работы по найму до наступления пенсионного возраста

63,5% молодежи, опрошенной CV Keskus.ee на крупнейшей в Южной Эстонии ярмарке образования и информации Intellektika 2017, желают отказаться от ежедневной работы по найму до наступления пенсионного возраста, из них пятая часть хочет отказаться от работы по найму до достижения 50 лет.

”Мы спросили у молодежи, до какого возраста они планируют работать по найму, чтобы узнать их отношение к работе и посмотреть, может ли обусловленное демографическими изменениями быстрое сокращение рабочей силы еще больше ускориться в связи с планами молодежи раньше покинуть рынок труда”, — сказал менеджер CV Keskus по коммуникации в регионе Балтии Хенри Аувяэрт. ”43,3% отвечавших сказали, что хотят обеспечить свои пенсионные годы до наступления государственного пенсионного возраста. 20,2% опрошенных хотят прекратить ежедневную работу по найму еще до достижения 50 лет”.

По словам Хенри Аувяэрта, результаты опроса ярко отражают отношение молодого поколения к жизни и то, что понятие ”работа” кардинально меняется во всем мире — работодатели должны все больше считаться с тем, что молодые работники уже не желают работать 50 лет подряд с утра до вечера с понедельника до пятницы. Это, в свою очередь, означает, что мы должны больше создавать ”умных” рабочих мест и значительно повысить эффективность труда.

”Желание молодежи прекратить работу по найму раньше, чем их родители, вытекает также из роста предприимчивости. Это подтвердил и второй вопрос организованного на ярмарке Intellektika опроса, в котором мы хотели узнать, кем желает стать молодежь к 30 годам. Почти треть опрошенных ответили, что хотят стать предпринимателями”, — сказал Хенри Аувяэрт. ”Заслуживает внимания и количество молодых людей, желающих быть фрилансерами: ими хотят стать целых 8,2% отвечавших.

”Вступающее сейчас на рынок труда поколение выросло в эпоху пика стартапов, что, с одной стороны, воспитывает азарт и предприимчивость, но, с другой стороны, создает иллюзии, что успех приходит просто и быстро”, — сказал Хенри Аувяэрт. ”Однако работодатели должны учитывать, что ценности молодежи изменились, и больше, чем стабильная работа, ценятся получаемый на работе опыт, цель работы, свобода и ответственность при принятии решений, которые не вынуждали бы их быть лишь гайкой в большой машине”.

Опрос организовал CV Keskus.ee на ярмарке образования и информации Intellektika 2017, на вопросы ответили 573 молодых человека. 94,8% отвечавших были моложе 25 лет.

63,5% молодежи желают отказаться от

работы по найму до наступления пенсионного возраста

До какого возраста вы планируете ежедневно работать по найму? Желаю обеспечить свои пенсионные годы до наступления государственного пенсионного возраста 43,3% Думаю, что буду ежедневно работать по найму и после 65 лет 25,7% Желаю прекратить ежедневно работать по найму до достижения 50 лет 20,2% Думаю, что смогу и буду ежедневно работать по найму до конца жизни 10,8%



Почти третья часть молодежи желает

стать предпринимателями

Кем, на какой должности вы планируете работать в возрасте 30 лет? Специалистом 33,3% Предпринимателем 30,2% Руководителем высшего звена 13,6% Руководителем среднего звена 9,2% Фрилансером 8,2% Неквалифицированным рабочим 5,4%

Источник: CV Keskus.ee