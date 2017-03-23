23.03.2017, 08:45

CV Keskus: 63,5% молодежи желают отказаться от работы по найму до наступления пенсионного возраста

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rus.delfi.ee
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Noored
NooredFoto: Vallo Kruuser

63,5% молодежи, опрошенной CV Keskus.ee на крупнейшей в Южной Эстонии ярмарке образования и информации Intellektika 2017, желают отказаться от ежедневной работы по найму до наступления пенсионного возраста, из них пятая часть хочет отказаться от работы по найму до достижения 50 лет.

”Мы спросили у молодежи, до какого возраста они планируют работать по найму, чтобы узнать их отношение к работе и посмотреть, может ли обусловленное демографическими изменениями быстрое сокращение рабочей силы еще больше ускориться в связи с планами молодежи раньше покинуть рынок труда”, — сказал менеджер CV Keskus по коммуникации в регионе Балтии Хенри Аувяэрт. ”43,3% отвечавших сказали, что хотят обеспечить свои пенсионные годы до наступления государственного пенсионного возраста. 20,2% опрошенных хотят прекратить ежедневную работу по найму еще до достижения 50 лет”.

По словам Хенри Аувяэрта, результаты опроса ярко отражают отношение молодого поколения к жизни и то, что понятие ”работа” кардинально меняется во всем мире — работодатели должны все больше считаться с тем, что молодые работники уже не желают работать 50 лет подряд с утра до вечера с понедельника до пятницы. Это, в свою очередь, означает, что мы должны больше создавать ”умных” рабочих мест и значительно повысить эффективность труда.

”Желание молодежи прекратить работу по найму раньше, чем их родители, вытекает также из роста предприимчивости. Это подтвердил и второй вопрос организованного на ярмарке Intellektika опроса, в котором мы хотели узнать, кем желает стать молодежь к 30 годам. Почти треть опрошенных ответили, что хотят стать предпринимателями”, — сказал Хенри Аувяэрт. ”Заслуживает внимания и количество молодых людей, желающих быть фрилансерами: ими хотят стать целых 8,2% отвечавших.

”Вступающее сейчас на рынок труда поколение выросло в эпоху пика стартапов, что, с одной стороны, воспитывает азарт и предприимчивость, но, с другой стороны, создает иллюзии, что успех приходит просто и быстро”, — сказал Хенри Аувяэрт. ”Однако работодатели должны учитывать, что ценности молодежи изменились, и больше, чем стабильная работа, ценятся получаемый на работе опыт, цель работы, свобода и ответственность при принятии решений, которые не вынуждали бы их быть лишь гайкой в большой машине”.

Опрос организовал CV Keskus.ee на ярмарке образования и информации Intellektika 2017, на вопросы ответили 573 молодых человека. 94,8% отвечавших были моложе 25 лет.

63,5% молодежи желают отказаться от
работы по найму до наступления пенсионного возраста

До какого возраста вы планируете ежедневно работать по найму?
Желаю обеспечить свои пенсионные годы до наступления государственного пенсионного возраста43,3%
Думаю, что буду ежедневно работать по найму и после 65 лет25,7%
Желаю прекратить ежедневно работать по найму до достижения 50 лет20,2%
Думаю, что смогу и буду ежедневно работать по найму до конца жизни10,8%


Почти третья часть молодежи желает
стать предпринимателями

Кем, на какой должности вы планируете работать в возрасте 30 лет?
Специалистом33,3%
Предпринимателем30,2%
Руководителем высшего звена13,6%
Руководителем среднего звена9,2%
Фрилансером8,2%
Неквалифицированным рабочим5,4%

Источник: CV Keskus.ee

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