Coop, Rimi, Selver и Maxima откроют в этом году 11 новых супермаркетов. Рассказываем, где именно

В этом году розничные сети планируют открыть в Эстонии 11 новых супер- и гипермаркетов. Кроме того, будут перестроены, осовременены и расширены некоторые уже действующие магазины.

Специалист по связям с общественностью Coop Мартин Мийдо сказал, что в мае в Тырва будут открыты Konsum и Ehituskeskus. Также в мае вместо Liiva Konsum на Сааремаа будет откроется новый и более крупный магазин. Также будет отремонтирован магазин в Тсоору в Антсла.

Летом в торговом центре Eeden в Тарту распахнет свои двери расширенный Maksimarket, в августе — отремонтированный Konsum в Тори. В октябре после реновации откроется Konsum в Арукюла, и в тот же месяц — новые Konsum и Ehituskeskus в Мярьямаа. В конце года планируется открыть Konsum в Пайкузе и Maksimarket в Пылва.

Maxima отроет в этом году два новых магазина XX: в Тарту и Силламяэ. Также компания намерена инвестировать почти миллион евро в кассы самообслуживания.

Selver откроет также два магазина и оба в столице: один в торговом центре T1 Mall of Tallinn, второй — на улице Колде в Пельгулинна. Кроме того, будут отремонтированы и оснащены SelveEkspress некоторые другие магазины.

Rimi выйдет в этом году с тремя новыми магазинами: в июне откроется супермаркет в Хийу, mini-Rimi возле площади Вабадузе в Таллинне и совершенно новый гипермаркет на Петербургском шоссе.

Также планируется начать проектировку магазина Szolnok Rimi. Сам магазин, скорее всего, будет открыт через несколько лет.

ABC Supermarkets и Prisma новых магазинов в этом году не планируют, но уделят внимание обновлению уже имеющихся.