23.10.2018, 14:06

Coop Pank значительно увеличил объемы деятельности


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Coop Pank
Coop PankFoto: Priit Simson

За 9 месяцев этого года основанный на отечественном капитале Coop Pank нарастил объемы выданных кредитов и привлеченных сбережений, получил около 6 000 новых клиентов и заработал 3,1 миллиона евро прибыли, говорится в пресс-релизе.

Согласно промежуточному отчету Coop Pank за третий квартал, с начала года число клиентов банка увеличилось примерно на 6 000, т.е. на 17%, достигнув к началу октября 42 582. Кроме того, примерно 99 000 клиентов имеет занимающееся малым финансированием дочернее предприятие банка Coop Finants.

По сравнению с началом года объем сбережений в Coop Pank вырос на 16%, достигнув 368 миллионов евро, а портфель кредитов увеличился на 28%, достигнув 312 миллионов евро. За 9 месяцев 2018 года Coop Pank заработал 3,1 миллиона евро чистой прибыли. Это на 30% больше, чем за тот же период прошлого года за вычетом полученных от продажи недвижимости дополнительных доходов.

В сравнении с началом года рыночная доля сбережений Coop Pank среди банков Эстонии увеличилась с 1,9% до 2,2%, а рыночная доля портфеля кредитов — с 1,3% до 1,6%.

По словам председателя правления Coop Pank Маргуса Ринка, за первый год деятельности банк смог наращивать объемы в разы быстрее, чем доминирующие на рынке крупные банки. ”Используемые нами новаторские подходы привнесли оживление на банковский рынок, где в последнее десятилетие царило затишье. Также важно отметить, что мы работаем с хорошей прибыльностью”, — отметил Ринк.

Coop Pank имеет 16 банковских отделений и 29 банковских пунктов по всей Эстонии. С этого лета во всех 350 магазинах Coop при помощи карточки Coop Pank можно снимать наличные без какой-либо дополнительной платы.

Coop Pank — основанный на эстонском капитале банк, пользующийся синергией, возникающей между розничной торговлей и банковским сектором, чтобы обеспечить повседневные банковские услуги поблизости от места проживания клиентов. Мажоритарным дольщиком банка является отечественная торговая сеть Coop Eesti. По состоянию на конец сентября Coop Pank трудоустраивал 216 человек.

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