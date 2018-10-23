Coop Pank значительно увеличил объемы деятельности

Согласно промежуточному отчету Coop Pank за третий квартал, с начала года число клиентов банка увеличилось примерно на 6 000, т.е. на 17%, достигнув к началу октября 42 582. Кроме того, примерно 99 000 клиентов имеет занимающееся малым финансированием дочернее предприятие банка Coop Finants.

По сравнению с началом года объем сбережений в Coop Pank вырос на 16%, достигнув 368 миллионов евро, а портфель кредитов увеличился на 28%, достигнув 312 миллионов евро. За 9 месяцев 2018 года Coop Pank заработал 3,1 миллиона евро чистой прибыли. Это на 30% больше, чем за тот же период прошлого года за вычетом полученных от продажи недвижимости дополнительных доходов.

В сравнении с началом года рыночная доля сбережений Coop Pank среди банков Эстонии увеличилась с 1,9% до 2,2%, а рыночная доля портфеля кредитов — с 1,3% до 1,6%.

По словам председателя правления Coop Pank Маргуса Ринка, за первый год деятельности банк смог наращивать объемы в разы быстрее, чем доминирующие на рынке крупные банки. ”Используемые нами новаторские подходы привнесли оживление на банковский рынок, где в последнее десятилетие царило затишье. Также важно отметить, что мы работаем с хорошей прибыльностью”, — отметил Ринк.

Coop Pank имеет 16 банковских отделений и 29 банковских пунктов по всей Эстонии. С этого лета во всех 350 магазинах Coop при помощи карточки Coop Pank можно снимать наличные без какой-либо дополнительной платы.