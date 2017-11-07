Coop Pank запустил мобильное приложение

Вышедший на рынок в начале октября Coop Pank открыл для клиентов новый мобильный банк, сообщается в пресс-релизе.

При помощи мобильного банка Coop Pank клиенты могут осуществлять все повседневные банковские операции: получать обзор остатка на счету, выполнять платежи, управлять э-счетами и банковскими карточками, а также парой щелчков предоставлять другим номер своего банковского счета.

Руководитель э-каналов Coop Pank Хелена Кокк сказала, что целью банка было создание современного, простого и интуитивного мобильного приложения, использованию которого никого не пришлось бы специально обучать.

”Мобильный банк отличается простым, свежим и современным дизайном, который подчеркивает то, что банк эстонский и принадлежит концерну Coop Eesti. Мы продолжим развивать мобильное приложение, исходя из отзывов клиентов. Уже в ближайшее время мобильный банк получит новые возможности — например, бонусные пункты Coop и быстрый просмотр остатка на счету без авторизации в банке”, — пояснила Кокк.

В настоящее время в мобильном банке Coop Pank можно авторизоваться с помощью Мобильного ID. В первой половине следующего года будет добавлена поддержка Smart-ID. Мобильным банком можно пользоваться с устройств под управлением операционных систем Android и Apple iOS. Приложение уже сейчас можно загрузить в App Store и Google Play Store.