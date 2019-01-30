Coop Pank: в прошлом году мы продемонстрировали уверенный рост

В 2018 году число пользующихся повседневными банковскими услугами клиентов Coop Pank выросло на 9000 и к концу года достигло 45 000. За этот же период портфель кредитов банка увеличился на 37%, достигнув к концу декабря отметки в 335 миллионов евро. Объем сбережений за год вырос на 22%, достигнув 385 миллионов евро.

В 2018 году Coop Pank заработал 4,75 миллиона евро прибыли. В 2017 году общая прибыль концерна составила 4,5 миллиона евро, причем этот показатель включал 2,9 миллиона евро прибыли от продажи недвижимости. Без учета таких сделок с недвижимостью прибыль Coop Pank от банковской деятельности в сравнении с предыдущим годом выросла в три раза. Рентабельность собственного капитала банка составила 10%.

Полученный от банковской деятельности коммерческий доход увеличился за год на 37% — прежде всего, за счет дохода по процентам. Расходы в связи с деятельность выросли за это время на 18%, в основном, за счет расходов на персонал. Качество портфеля кредитов остается очень высоким, а комиссионные вознаграждения были выплачены в том же объеме, что и годом ранее.

По состоянию на конец года у Coop Pank было в Эстонии 16 отделений и 29 банковских пункта. С прошлого лета во всех 350 магазинах Coop с помощью карточки Coop Pank можно снимать наличные деньги без дополнительной платы.

Председатель правления Coop Pank Маргус Ринк сказал, что 2018 год стал для Coop Pank успешным, поскольку значительно увеличился объем деятельности, была заработана хорошая прибыль, а также укрепилась позиция Coop Pank в качестве одного из пяти действующих в Эстонии универсальных банков.

Маргус Ринк: