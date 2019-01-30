30.01.2019, 11:05

Coop Pank: в прошлом году мы продемонстрировали уверенный рост


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Coop panga kontori avamine Pärnus
Coop panga kontori avamine PärnusFoto: Ago Tammik

В прошлом году основанный на отечественном капитале Coop Pank нарастил объемы деятельности по всем важнейшим направлениям, увеличил число частных и бизнес-клиентов, и в три раза увеличил прибыль от банковской деятельности.

В 2018 году число пользующихся повседневными банковскими услугами клиентов Coop Pank выросло на 9000 и к концу года достигло 45 000. За этот же период портфель кредитов банка увеличился на 37%, достигнув к концу декабря отметки в 335 миллионов евро. Объем сбережений за год вырос на 22%, достигнув 385 миллионов евро.

В 2018 году Coop Pank заработал 4,75 миллиона евро прибыли. В 2017 году общая прибыль концерна составила 4,5 миллиона евро, причем этот показатель включал 2,9 миллиона евро прибыли от продажи недвижимости. Без учета таких сделок с недвижимостью прибыль Coop Pank от банковской деятельности в сравнении с предыдущим годом выросла в три раза. Рентабельность собственного капитала банка составила 10%.

Полученный от банковской деятельности коммерческий доход увеличился за год на 37% — прежде всего, за счет дохода по процентам. Расходы в связи с деятельность выросли за это время на 18%, в основном, за счет расходов на персонал. Качество портфеля кредитов остается очень высоким, а комиссионные вознаграждения были выплачены в том же объеме, что и годом ранее.

По состоянию на конец года у Coop Pank было в Эстонии 16 отделений и 29 банковских пункта. С прошлого лета во всех 350 магазинах Coop с помощью карточки Coop Pank можно снимать наличные деньги без дополнительной платы.

Председатель правления Coop Pank Маргус Ринк сказал, что 2018 год стал для Coop Pank успешным, поскольку значительно увеличился объем деятельности, была заработана хорошая прибыль, а также укрепилась позиция Coop Pank в качестве одного из пяти действующих в Эстонии универсальных банков.

Маргус Ринк:

”Важнее всего то, что четкая стратегия позволила нам привлечь внимание клиентов. Все больше людей выбирают Coop Pank в качестве своего домашнего банка, т.е. переводят к нам свои доходы и повседневные расчеты. Всего в прошлом году мы получили 9000 новых клиентов. Это значит, что с момента, когда компания Coop Eesti приобрела мажоритарную долю в банке и преобразовала существовавшую бизнес-стратегию, наша база пользующихся повседневными банковскими услугами клиентов выросла на 15 000 клиентов, т.е. на половину. Также в прошлом году число пользователей платежной карточки Säästukaart Pluss превысило отметку в 100 000.

Локомотивами роста объема деятельности стали наши связанные с финансированием направления — коммерческий кредит, домашний кредит, потребительский кредит и лизинг. На фоне общей сильной экономической среды это ожидаемо. Для финансирования быстрого роста при помощи платформы Raisin мы привлекли около 50 миллионов евро сбережений с немецкого и австрийского рынков, а также средства институциональных инвесторов в размере 15 миллионов евро”.

Coop Pank — основанный на эстонском капитале один из пяти действующих в Эстонии универсальных банков. Coop Pank пользуется синергией, возникающей между розничной торговлей и банковским сектором, чтобы обеспечить повседневные банковские услуги поблизости от места проживания клиентов. Мажоритарным собственником банка является отечественная торговая сеть Coop Eesti.

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