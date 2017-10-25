Coop Pank увеличил объем деятельности и прибыль

Получивший в начале года новых отечественных собственников и вышедший в начале октября на рынок под новой торговой маркой Coop Pank за 9 месяцев этого года нарастил объем деятельности по важнейшим направлениям и за счет дополнительных доходов заработал большую прибыль, сообщается в пресс-релизе.

В сравнении с началом года портфель кредитования Coop Pank увеличился на 40%, к концу сентября достигнув 215 миллионов евро. За этот же период портфель сбережений вырос на 22%, достигнув 309 миллионов евро.

Чистая прибыль Coop Pank за 9 месяцев составила 4,4 миллиона евро, включая дополнительную прибыль в размере 3,2 миллиона евро, полученную от продажи недвижимости. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года нетто-доход банка по процентам вырос на 46%, т.е. на 2,5 миллиона евро, достигнув 7,9 миллиона евро. На прибыльность негативное влияние оказали расходы в связи с закрытием латвийского филиала и переходом на новую торговую марку. Полученную за счет дополнительных доходов прибыль банк инвестирует в расширение деятельности.

По словам председателя правления Coop Pank Маргуса Ринка, эта осень является для Coop Pank поворотным моментом, поскольку в конце закончившегося в третьем квартале почти 9-месячного периода реорганизации деятельности банка и перехода на новую торговую марку. ”С октября мы сможем сфокусироваться на перестройке деятельности под маркой Coop Pank. Сменить торговую марку получилось успешно и без затруднений, хотя сегодня Coop Pank, конечно, еще не готов — скорее, мы находимся в начале долго пути. Наша цель — найти синергию в сотрудничестве банка и магазинов, синергию, которая принесет пользу клиентам, магазинам и банку. Все это вместе создаст хорошую платформу для привлечения новых клиентов”, — сказал Ринк.

В этом году у Coop Pank стало на 1300 клиентов больше. Вместе со своими дочерними предприятиями Coop Pank обеспечивает работой около 200 человек — в главном офисе и в 14 представительствах по всей Эстонии.

Этой осенью банк планирует открыть первые 20 банковских пунктов в магазинах Coop и затем начать постепенно увеличивать число таких пунктов. С весны следующего года Coop Pank предложит возможность снимать наличные в кассах магазинов Coop по всей стране, создав крупнейшую в Эстонии сеть сделок с наличными деньгами.

В ноябре Coop Pank обнародует полноценный промежуточный отчет по экономическим результатам за третий квартал.

Единственная в Эстонии кооперативная группа предприятий розничной торговли Coop Eesti, в сеть которой входят более 350 магазинов по всей стране, в январе этого года выкупила у Банка Москвы контрольный пакет акций AS Eesti Krediidipank. В результате сделки банк получил новый совет, новое правление и новую деловую стратегию, и в начале октября вышел на рынок под маркой Coop Pank.

Основанный на эстонском капитале банк Coop Pank пользуется синергией, возникающей между розничной торговлей и банковским сектором, и обеспечивает повседневные банковские услуги поблизости от места проживания клиентов. Состоящая из 19 кооперативов сеть Coop Eesti находится в собственности почти 80 000 частных лиц и обладает примерно 600 000 постоянных клиентов.