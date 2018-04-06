Coop Pank расширяется в Хийумаа

Интенсивно охватывающий всю территорию Эстонии Coop Pank начнет оказывать клиентам услугу консультаций банковского служащего во всех магазинах Coop в Хийуском уезде, сообщает концерн.
По словам председателя правления Coop Pank Маргуса Ринка, банк стремится обеспечить как можно более удобное совершение повседневных банковских операций и их максимальную доступность даже в небольших населенных пунктах. Именно поэтому банк постепенно добавляет свои услуги в магазины сети Coop. ”Мы желаем стать ближе к своим клиентам и стараемся превратить магазины Coop в центры услуг, где клиент может не только совершать повседневные покупки, но и выполнять простые банковские операции. Для этого мы уже открыли в магазинах Coop по всей Эстонии 24 банковских пункта”, пояснил Маргус Ринк. Это инновационная альтернатива традиционным банковским конторам — в банковских пунктах можно открывать расчетные счета, получать банковские карточки и ходатайствовать о получении потребительского кредита.
Как отметил Маргус Ринк, открывшийся в прошлом году в Tormi Konsum в Кярдла банковский пункт Coop Pank стал самым активным из всех банковских пунктов в Эстонии. ”Огромная заинтересованность жителей Хийуского уезда в услугах Coop Pank и наше тесное сотрудничество с Хийумааским потребительским кооперативом привели к тому, что один банковский служащий из нашей конторы в Хаапсалу теперь станет регулярно посещать магазины Coop в Хийуском уезде для обслуживания местных клиентов”, заявил Маргус Ринк. К этому банковскому служащему в магазине Coop можно обратиться не только за советом, но и для получения помощи при совершении простых банковских операций. У него есть бланки для заявлений, и он также помогает их заполнять.
Первые посещения банковским служащим магазинов Coop в Хийуском уезде состоятся 5-6 апреля — клиенты смогут обратиться к этому работнику Coop Pank во всех семи магазинах Coop на острове Хийумаа. Расписание посещения банковским служащим каждого магазина вывешено на доске объявлений в этом магазине. Первоначальный план предусматривает поездки банковского служащего из Хаапсалу на Хийумаа для проведения консультаций и оказания прочей помощи клиентам дважды в месяц. В этот план будут вноситься коррективы в соответствии с реальным спросом на данную услугу. Нашего банковского служащего легко узнать по синей фирменной одежде Coop Pank.
Действующий на базе эстонского капитала Coop Pank использует синергию розничной торговли и банковского сектора и вновь делает повседневные банковские услуги ближе к дому каждого человека. Coop Eesti состоит из 19 кооперативов, которые находятся в собственности 80 000 частных лиц и имеют примерно 600 000 постоянных клиентов. Coop Pank имеет в Эстонии 15 контор и 24 банковских пункта.
Расписание работы банковского служащего Coop Pank в магазинах Coop в Хийуском уезде: