06.04.2018, 09:50

Coop Pank расширяется в Хийумаа


rus.delfi.ee
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Coop Pank
Coop PankFoto: Priit Simson

Интенсивно охватывающий всю территорию Эстонии Coop Pank начнет оказывать клиентам услугу консультаций банковского служащего во всех магазинах Coop в Хийуском уезде, сообщает концерн.

По словам председателя правления Coop Pank Маргуса Ринка, банк стремится обеспечить как можно более удобное совершение повседневных банковских операций и их максимальную доступность даже в небольших населенных пунктах. Именно поэтому банк постепенно добавляет свои услуги в магазины сети Coop. ”Мы желаем стать ближе к своим клиентам и стараемся превратить магазины Coop в центры услуг, где клиент может не только совершать повседневные покупки, но и выполнять простые банковские операции. Для этого мы уже открыли в магазинах Coop по всей Эстонии 24 банковских пункта”, пояснил Маргус Ринк. Это инновационная альтернатива традиционным банковским конторам — в банковских пунктах можно открывать расчетные счета, получать банковские карточки и ходатайствовать о получении потребительского кредита.

Как отметил Маргус Ринк, открывшийся в прошлом году в Tormi Konsum в Кярдла банковский пункт Coop Pank стал самым активным из всех банковских пунктов в Эстонии. ”Огромная заинтересованность жителей Хийуского уезда в услугах Coop Pank и наше тесное сотрудничество с Хийумааским потребительским кооперативом привели к тому, что один банковский служащий из нашей конторы в Хаапсалу теперь станет регулярно посещать магазины Coop в Хийуском уезде для обслуживания местных клиентов”, заявил Маргус Ринк. К этому банковскому служащему в магазине Coop можно обратиться не только за советом, но и для получения помощи при совершении простых банковских операций. У него есть бланки для заявлений, и он также помогает их заполнять.

Первые посещения банковским служащим магазинов Coop в Хийуском уезде состоятся 5-6 апреля — клиенты смогут обратиться к этому работнику Coop Pank во всех семи магазинах Coop на острове Хийумаа. Расписание посещения банковским служащим каждого магазина вывешено на доске объявлений в этом магазине. Первоначальный план предусматривает поездки банковского служащего из Хаапсалу на Хийумаа для проведения консультаций и оказания прочей помощи клиентам дважды в месяц. В этот план будут вноситься коррективы в соответствии с реальным спросом на данную услугу. Нашего банковского служащего легко узнать по синей фирменной одежде Coop Pank.

ТОП

Действующий на базе эстонского капитала Coop Pank использует синергию розничной торговли и банковского сектора и вновь делает повседневные банковские услуги ближе к дому каждого человека. Coop Eesti состоит из 19 кооперативов, которые находятся в собственности 80 000 частных лиц и имеют примерно 600 000 постоянных клиентов. Coop Pank имеет в Эстонии 15 контор и 24 банковских пункта.

Расписание работы банковского служащего Coop Pank в магазинах Coop в Хийуском уезде:

Четверг 05.04

12.00-13.30 Emmaste

14.00-15.00 Nurste

15.30-17.00 Kõrgessaare

Пятница 06.04

10.00-12.00 Käina

12.30-13.30 Suuremõisa

14.00-15.00 Kaubamaja

16.00-18.00 Tormi Konsum

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