Coop Pank привлек за полгода еще 4900 клиентов

Учрежденный на отечественном капитале Coop Pank увеличил за первые шесть месяцев текущего года объемы на всех важнейших направлениях коммерческой деятельности и заработал прибыль в размере 2 миллионов евро. За шесть месяцев у банка появилось 4900 новых клиентов.
Кредитный портфель Coop Pank увеличился за первое полугодие на 19,4%, а депозитный портфель — на 17,1%. Рыночная доля Coop Pank по депозитам составила 2,1%, а по кредитам — 1,5%. По состоянию на конец июня у обретшего в прошлом году отечественных владельцев банка было свыше 40 000 частных и бизнес-клиентов, а у занимающейся мелким кредитованием дочерней фирмы Coop Finants — около 99 000 клиентов.
Председатель правления Coop Pank Маргус Ринк заявил, что банк продолжает активно расширять свою деятельность в сотрудничестве с сетью розничной торговли Coop. ”Стратегия Coop Pank заключается в интеграции простых банковских услуг и розничной торговли. В первом полугодии мы предприняли ряд шагов в этом направлении.
Сегодня уже в 28 магазинах Coop можно открывать расчетные счета, получать банковские карточки и ходатайствовать о получении малого кредита.В мае мы запустили услугу Coop Sula, позволяющую снимать наличные в кассах магазинов Coop. В течение ближайшего месяца данная услуга станет доступной во всех 350 магазинах Coop в Эстонии”, пояснил Маргус Ринк. По его словам, привлечение значительного количества клиентов за шесть месяцев явно свидетельствует о привлекательности предложений Coop Pank на фоне конкурентов.
Член правления Coop Pank Ханс Пайома отметил, что в условиях благоприятной экономической среды и благодаря активным продажам наблюдается интенсивное увеличение объемов финансирования бизнес-клиентов — на 29% — и лизингового финансирования — на 69%.
”Мы финансируем в основном малые и средние предприятия. Исходя из специфики такого бизнеса мы можем предлагать клиентам оперативное и гибкое кредитование. Хорошие результаты первого полугодия указывают на то, что наш подход пришелся клиентам по душе. Например, Coop Liising за 6 месяцев в этом году увеличила свою рыночную долю в сегменте новых продаж с 1,8% до 3%”, — добавил Ханс Пайома.
Действующий на базе эстонского капитала Coop Pank использует синергию розничной торговли и банковского сектора и вновь делает повседневные банковские услуги ближе к дому каждого человека. Coop Eesti состоит из 19 кооперативов, которые находятся в собственности 80 000 частных лиц и имеют примерно 600 000 постоянных клиентов.