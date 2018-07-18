Coop Pank привлек за полгода еще 4900 клиентов

Сегодня уже в 28 магазинах Coop можно открывать расчетные счета, получать банковские карточки и ходатайствовать о получении малого кредита.В мае мы запустили услугу Coop Sula, позволяющую снимать наличные в кассах магазинов Coop. В течение ближайшего месяца данная услуга станет доступной во всех 350 магазинах Coop в Эстонии”, пояснил Маргус Ринк. По его словам, привлечение значительного количества клиентов за шесть месяцев явно свидетельствует о привлекательности предложений Coop Pank на фоне конкурентов.

Член правления Coop Pank Ханс Пайома отметил, что в условиях благоприятной экономической среды и благодаря активным продажам наблюдается интенсивное увеличение объемов финансирования бизнес-клиентов — на 29% — и лизингового финансирования — на 69%.

”Мы финансируем в основном малые и средние предприятия. Исходя из специфики такого бизнеса мы можем предлагать клиентам оперативное и гибкое кредитование. Хорошие результаты первого полугодия указывают на то, что наш подход пришелся клиентам по душе. Например, Coop Liising за 6 месяцев в этом году увеличила свою рыночную долю в сегменте новых продаж с 1,8% до 3%”, — добавил Ханс Пайома.

Действующий на базе эстонского капитала Coop Pank использует синергию розничной торговли и банковского сектора и вновь делает повседневные банковские услуги ближе к дому каждого человека. Coop Eesti состоит из 19 кооперативов, которые находятся в собственности 80 000 частных лиц и имеют примерно 600 000 постоянных клиентов.