18.07.2018, 09:40

Coop Pank привлек за полгода еще 4900 клиентов


rus.delfi.ee
EST
Coop Pank
Coop PankFoto: Priit Simson

Учрежденный на отечественном капитале Coop Pank увеличил за первые шесть месяцев текущего года объемы на всех важнейших направлениях коммерческой деятельности и заработал прибыль в размере 2 миллионов евро. За шесть месяцев у банка появилось 4900 новых клиентов.

Кредитный портфель Coop Pank увеличился за первое полугодие на 19,4%, а депозитный портфель — на 17,1%. Рыночная доля Coop Pank по депозитам составила 2,1%, а по кредитам — 1,5%. По состоянию на конец июня у обретшего в прошлом году отечественных владельцев банка было свыше 40 000 частных и бизнес-клиентов, а у занимающейся мелким кредитованием дочерней фирмы Coop Finants — около 99 000 клиентов.

Председатель правления Coop Pank Маргус Ринк заявил, что банк продолжает активно расширять свою деятельность в сотрудничестве с сетью розничной торговли Coop. ”Стратегия Coop Pank заключается в интеграции простых банковских услуг и розничной торговли. В первом полугодии мы предприняли ряд шагов в этом направлении.

Сегодня уже в 28 магазинах Coop можно открывать расчетные счета, получать банковские карточки и ходатайствовать о получении малого кредита.В мае мы запустили услугу Coop Sula, позволяющую снимать наличные в кассах магазинов Coop. В течение ближайшего месяца данная услуга станет доступной во всех 350 магазинах Coop в Эстонии”, пояснил Маргус Ринк. По его словам, привлечение значительного количества клиентов за шесть месяцев явно свидетельствует о привлекательности предложений Coop Pank на фоне конкурентов.

Член правления Coop Pank Ханс Пайома отметил, что в условиях благоприятной экономической среды и благодаря активным продажам наблюдается интенсивное увеличение объемов финансирования бизнес-клиентов — на 29% — и лизингового финансирования — на 69%.

”Мы финансируем в основном малые и средние предприятия. Исходя из специфики такого бизнеса мы можем предлагать клиентам оперативное и гибкое кредитование. Хорошие результаты первого полугодия указывают на то, что наш подход пришелся клиентам по душе. Например, Coop Liising за 6 месяцев в этом году увеличила свою рыночную долю в сегменте новых продаж с 1,8% до 3%”, — добавил Ханс Пайома.

ТОП

Действующий на базе эстонского капитала Coop Pank использует синергию розничной торговли и банковского сектора и вновь делает повседневные банковские услуги ближе к дому каждого человека. Coop Eesti состоит из 19 кооперативов, которые находятся в собственности 80 000 частных лиц и имеют примерно 600 000 постоянных клиентов.

Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии

TOP НОВОСТИ


ФОТО и ВИДЕО: Поймали с поличным. Известный юрист арендовал квартиру и без ведома хозяйки выставил ее на продажу

18.07.2018
Известный юрист Марко Воронович снял на сутки квартиру и без ведома хозяина выставил ее на продажу. Журналист Eesti Ekspress вместе с настоящим владельцем отправился ее ”покупать”.
Подробнее




КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Мать двоих детей Анетт раскрыла секрет, как за пару месяцев сбросить 17 кг
37-летняя мать двоих детей Анетт много раз проигрывала в борьбе против лишних килограммов. Она даже не могла представить себе, что когда-нибудь ей удастся вернуть фигуру, которая была у нее во время учебы в ВУЗе. Однако ей это удалось – за пару месяцев Анетт избавилась от 17 кг.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ


Работник в недоумении: оценки клиентов теперь влияют на мою зарплату. Законно ли это?

18.07.2018
В редакцию Delfi обратился Илья (имя изменено, настоящее имя редакции известно — прим. ред.), зарплата которого с недавних пор стала зависеть от индекса потребительской лояльности. Юрист объясняет, имел ли право работодатель включить в трудовой договор такой пункт.
Подробнее


-40% Esprit Naiste käekell ES106512001
128,70 €
77,22 €
-7% Meeste käekell Aegaon Tabula Rasa Black
360,- €
334,80 €
-7% Meeste käekell Aegaon Tabula Rasa Silver
360,- €
334,80 €
-40% Esprit Naiste käekell ES106552007
150,30 €
90,18 €
Naiste käekell Daniel Wellington DW00100052
169,- €
-7% Meeste käekell Aegaon Tabula Rasa Full Black
360,- €
334,80 €

Обзор местных СМИ: Яна Тоом и друзья пугают Эстонию псковским десантом

18.07.2018
Утверждение командира подразделения по спецоперациям Сил обороны Эстонии полковника Рихо Юхтеги в интервью американскому изданию Politico о том, что в случае вторжения в Эстонию русские умрут в Таллинне, вызвало шквал комментариев в российских СМИ. Но первой возмутилась член Европейского парламента от Центристской партии Яна Тоом.
Подробнее

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Лучшие гостиницы Риги: Гостеприимные отели и гостиницы в самом центре города, где стоит остановиться больше чем на одну ночь
Все больше и больше эстонцев находят причину навестить и более далекие уголки Латвии. Весенняя Рига привлекает премьерами Латвийской национальной оперы, оживленными поп-концертами, и романтикой старого города и вечерних прогулок по берегам Даугавы.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ




ФОТО и ОНЛАЙН-БЛОГ | Полные пляжи и плавящийся асфальт: в Эстонию пришла настоящая жара!

17.07.2018
Если еще пару недель назад казалось, что уже можно смириться с тем, что остаток лета будет прохладным и пасмурным, то теперь ситуация совсем другая. Согласно прогнозам, сегодня воздух прогреется до 31 градуса.
Подробнее

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

4 удивительных факта о питании вашего питомца, о которых вы не подозревали
Как владельцы домашних животных, мы знаем какие-то основы: шоколад токсичен для собак, кошки могут быть очень разборчивыми в еде. Но как насчет их потребностей в питании? Вот три вопроса, которые следует задать при выборе корма для вашего питомца: 1) безопасен ли он, 2) питателен ли он, 3) подходит ли он для вашего питомца.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ


SEB: Жители Эстонии стали богаче, однако над приумножением денег еще стоит поработать

18.07.2018
У жителей Эстонии сейчас денег больше, чем когда-либо прежде, уверяет Михкель Нестор, экономический аналитик SEB. Сегодня на банковских счетах частных лиц хранится более 7 миллиардов евро. За год сумма увеличилась примерно на 10%, и это говорит о том, что у людей остаются свободные деньги.
Подробнее