Coop Pank предлагает клиентам возможность открыть банковский счет по интернету

Во вторник, 12 декабря 2017 года, первым из эстонских банков Coop Pank запустил платформу, которая позволяет стать клиентом банка при помощи Интернета. Новые клиенты смогут открывать в Coop Pank расчетные счета и использовать банковские услуги при помощи ID-карты или Мобильного ID без необходимости посещать банковское отделение.

По словам председателя правления Coop Pank Маргуса Ринка, никогда еще в Эстонии процедура смены банка не была для частных лиц проще и быстрее. ”Благодаря новому решению, стать клиентом Coop Pank можно всего за несколько минут — вне зависимости от времени суток и дня недели”, — сказал Ринк.

Маргус Ринк пояснил, что до сих пор предложить такое решение банкам мешали следующие из законодательства правила, требовавшие удостоверения личности при открытии расчетного счета: ”лицом к лицу” или при помощи видеоконференции.

”В конце прошлого месяца начали действовать изменения законодательства, которые смягчили для банков требования в отношении удостоверения личности являющихся резидентами страны частных лиц: теперь для совершения повседневных банковских сделок достаточно простой авторизации при помощи ID-карты или Мобильного ID. Возможность быстро и с удобством открыть банковский счет частного лица, несомненно, положительно повлияет и на усиление конкуренции в банковском секторе”, — отметил Ринк.

Для открытия расчетного счета клиент должен авторизоваться на сайте Coop Pank при помощи Мобильного ID или ID-карты, заполнить анкету с данными клиента, выбрать подходящий расчетный пакет и дигитально подписать договоры. Клиент немедленно получает доступ к интернет-банку и мобильному банку Coop Pank. Если клиент желает получить банковскую карточку, Coop Pank отправит ее ему по почте домой в течение одной недели.

Присоединившиеся онлайн клиенты могут выполнять в течение одного месяца платежи на общую сумму до 15 000 евро (до 10 000 евро в интернет-банке и до 5000 евро при помощи карточки). Если клиент желает совершать сделки на большие суммы, ему следует посетить одно из 14 отделений Coop Pank.

Чтобы открыть счет для юридического лица и заключить соответствующий договор, по-прежнему необходимо посетить отделение банка.

Coop Pank — основанный на эстонском капитале банк, цель которого — воспользоваться синергией, возникающей между розничной торговлей и банковским сектором, и обеспечить повседневные банковские услуги поблизости от места проживания клиентов. В Эстонии Coop Pank обладает 14 банковскими отделениями, где клиентам предлагают все услуги — от повседневных расчетов до предоставления кредитов и лизинга. Также банковские пункты открываются в магазинах Coop по всей Эстонии.

Банковские карточки Coop Pank действуют в магазинах Coop (Konsum, A ja O, Maksimarket) в качестве карточки клиента наряду с Säästukaart и предлагают пользователям различные льготы. Присоединившиеся к расчетному пакету Coop Pank клиенты могут без какой-либо дополнительной платы снимать наличные деньги в автоматах всех прочих банков страны. С весны следующего года Coop Pank планирует предложить клиентам возможность снимать наличные деньги со счета в кассах всех магазинов Coop в Эстонии.

Вместе со своими дочерними предприятиями Coop Pank обеспечивает работой более 200 человек — в главном офисе и в 14 расположенных по всей Эстонии отделениях. Состоящая из 19 кооперативов сеть Coop Eesti насчитывает около 350 магазинов, находится в собственности почти 80 000 частных лиц и обладает примерно 600 000 постоянных клиентов.