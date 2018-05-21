21.05.2018, 17:08

Coop Pank открыл банковский пункт в Пайде


rus.delfi.ee
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Coop ja Inbank ostsid osaluse Krediidipangas
Foto: Karin Kaljuläte

Активно расширяющий свою сеть по всей Эстонии банк Coop Pank открыл банковский пункт на информационной стойке магазина Coop Maksimarket в Пайде. Теперь у Coop Pank насчитывается в общей сложности 27 пунктов по всей Эстонии, сообщает пресс-служба банка.

Цель банка Coop Pank — сделать пользование повседневными банковскими услугами как можно удобнее и доступнее даже за пределами крупных городов. Поэтому, помимо обычных банковских отделений, банк Coop Pank применяет новаторское решение: банковские пункты. Открывшийся на информационной стойке магазина Maksimarket в Пайде банковский пункт — первый в своем роде в Ярвамаа.

По словам директора сети продаж Coop Pank Хелле Лукс, банковский пункт — это новаторское альтернативное решение, которое позволяет с удобством пользоваться повседневными банковскими услугами прямо в магазине при посредстве участников сети Coop. ”Это работает так: вы подходите к информационной стойке магазина Maksimarket и говорите работнику магазина, что хотите открыть счет в банке. Продавец делает копию вашей ID-карты, принимает заявление, и через неделю вы получаете в том же самом магазине банковскую карту Coop и пароль к ней. При желании можно также заказать доставку карты по почте на дом”, — разъяснила Хелле Лукс работу банковского пункта.

В банковских пунктах, расположенных в магазинах сети Coop, с помощью работника магазина можно открыть банковский счет, оформить карту и подать заявление на потребительский кредит.

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