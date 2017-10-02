Coop Pank начинает работу

Сегодня, 2 октября, начинает работу Coop Pank, который впервые в Эстонии объединит банковский сектор с розничной торговлей и обеспечит банковские услуги в магазинах Coop по всей Эстонии, сказано в пресс-релизе.

Объединение банка и сети розничной торговли позволит клиентам пользоваться банковскими услугами именно там, где они им нужнее всего. Например, в расположенных в магазинах Coop банковских пунктах можно открыть банковский счет, ходатайствовать о получении кредитной карты или малого кредита. Банковская карточка Coop обеспечивает скидку в магазинах Coop, а начиная с весны следующего года в кассах магазинов Coop можно будет снять с карточки наличные.

Coop Pank был создан на базе прежнего AS Eesti Krediidipank. Со 2 октября новым официальным коммерческим наименованием банка становится Coop Pank AS. Названия сменятся и у всех дочерних предприятий Krediidipank.

Мажоритарным собственником Coop Pank является Coop Eesti — крупнейшая в Эстонии кооперативная группа предприятий розничной торговли, состоящая из 19 региональных потребительских кооперативов. Coop Eesti обладает более 350 магазинов по всей стране и примерно 600 000 постоянных клиентов.

По словам председателя совета Coop Pank Яануса Виханди, сеть магазинов Coop позволит новому банку вывести на эстонский рынок новую коммерческую стратегию. ”Цель Coop — создать сильный основанный на отечественном капитале банк, который впервые в Эстонии будет пользоваться синергией, возникающей между розничной торговлей и банковским сектором. Мы обеспечиваем повседневные банковские услуги поблизости от места проживания клиентов — теперь им не придется отправляться за десятки километров только для того, чтобы сделать повседневные дела”, — сказал Виханд.

Председатель правления Coop Pank Маргус Ринк отметил, что банк будет выходить на рынок постепенно: ”Соответствующий бренду Coop Pank облик получили 14 наших отделений по всей Эстонии, первые из которых уже переехали в магазины Coop. Открылся новый интернет-банк. Также банковская карточка Coop работает в магазинах сети в качестве клиентской карточки, обеспечивающей скидки и позволяющей накапливать бонусные пункты. Новые расчетные пакеты Coop Pank Rahn и Rändrahn предлагают различные услуги за единую месячную плату, а также позволяют без дополнительной платы снимать наличные в банкоматах всех эстонских банков”.

В октябре в магазинах Coop откроются первые банковские пункты, где можно будет совершить повседневные действия — открыть счет, оформить банковскую карточку и ходатайствовать о малом кредите. В конце октября начнет работу новый мобильный банк. С весны следующего года банковская карточка Coop позволит снимать наличные в кассах магазинов Coop по всей Эстонии.

Для нынешних клиентов и партнеров Krediidipank со сменой торговой марки и наименования многое не изменится — все нынешние договоры остаются в силе в своей прежней форме, а также продолжат действовать банковские карточки с логотипом Krediidipank, хотя по желанию клиентов Coop Pank бесплатно заменит их на новые.

Единственная в Эстонии кооперативная группа предприятий розничной торговли Coop Eesti, в сеть которой входят более 350 магазинов по всей стране, в январе этого года выкупила у Банка Москвы контрольный пакет акций AS Eesti Krediidipank. Цель Coop — создать на базе Krediidipank сильный основанный на эстонском капитале банк Coop Pank, который мог бы пользоваться синергией, возникающей между розничной торговлей и банковским сектором, и обеспечил бы повседневные банковские услуги поблизости от места проживания клиентов. Состоящая из 19 кооперативов и являющаяся лидером рынка продовольственных товаров и товаров первой необходимости сеть Coop Eesti находится в собственности почти 80 000 частных лиц и обладает примерно 600 000 постоянных клиентов. В 2016 году доля рынка Coop Eesti составила 21%, а оборот достиг 508,3 миллиона евро.