Coop Pank начал привлекать сбережения из Германии и Австрии

Активно расширяющий деятельность в Эстонии Coop Pank начал сотрудничество с финансовой платформой Raisin для привлечения сбережений на рынках Германии и Австрии, сообщает пресс-служба банка.

В зависимости от срока и суммы вклада Coop Pank предлагает клиентам из Германии и Австрии производительности от 0,9 до 1,15% в год. Разово в Coop Pank можно разместить до 10 000 до 100 000 евро, причем максимальный срок вклада составляет три года.

Председатель правления Coop Pank Ханс Пайома пояснил, что привлеченные при помощи Raisin сбережения с международных рынков банк использует для расширения деятельности в Эстонии.

”Первичный интерес к нам среди клиентов большой, поскольку мы можем предложить лучшую производительность, чем крупные европейские банки. Первые отзывы клиентов показывают, что поскольку об Эстонии знают, как о стране с положительным имиджем, экономика которой в порядке и государственный рейтинг которой высокий, люди готовы хранить сбережения в Coop Pank. Вместе с тем мы продолжаем активно привлекать сбережения и в Эстонии, где сегодня предлагаем в зависимости от периода вклада производительность на уровне до 2%. Это один из наиболее высоких показателей среди универсальных банков”, — отметил Пайома.

Получивший в начале этого года новых отечественных собственников Coop Pank поставил своей целью расширение деятельности. За 9 месяцев этого года портфель кредитования банка вырос на 40%, достигнув к концу сентября 215 миллионов евро. За это же время портфель сбережений вырос на 22%, достигнув 309 миллионов евро. Чистая прибыль Coop Pank за 9 месяцев составила 4,4 миллиона евро.