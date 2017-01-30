Coop и Inbank приобретают пакет акций Эстонского кредитного банка

Сегодня, 30 января, в силу вступила сделка, в результате которой Inbank AS приобрел пакет акций Кредитного банка. Основной целью покупки акций является создание нового банка со стратегией, которая бы отличалась от стратегии крупных банков, совместно с Coop Eesti, сообщается в пресс-релизе. Новый банк будет называться Coop Pank.

Сделка будет проходить в два этапа. 30 января Inbank приобрел пакет акций Эстонского кредитного банка в 9,9995%. Вслед за этим Coop Pank приобретут связанные с Inbank предприятия Coop Finants AS и Krediidipank Finants AS, в результате сделки доля акций Inbank в новом банке составит чуть более 25%.

По словам председателя совета Inbank Прийта Пыльдоя, сотрудничество Inbank с Кредитным банком и Coop было крайне позитивным. ”Успешное партнерство стало прочной платформой для успеха в этом уникальном совместном проекте, который будет осуществлен по инициативе и поддержке Inbank. У нас существуют знания и опыт области финансового сектора и технологий, у Coop Eesti — прочные отношения с сотнями тысяч клиентов 350 магазинов, расположенных по всей Эстонии. Кредитный банк станет очень хорошей платформой для реализации видения Coop в финансовом секторе”, — сказал Пыльдоя.

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В ходе сделки Coop Eesti будет обладать пакетом акций в 59,7% Кредитного банка. Кредитный банк продолжит свою деятельность под прежним названием до осени 2017 года, после этого новым названием банка станет Coop Pank. Стратегия Inbank будет, по-прежнему, сосредоточена на выходе на новые рынки Европы с уже имеющимися услугами и предложениями, поэтому в среднесрочной перспективе Inbank планирует выйти из круга владельцев нового банка Coop Pank.

На общем собрании акционеров Inbank 11 января 2017 года было решено увеличить акционерный капитал банка на 2,8 миллиона евро для осуществления сделки и поддержки дальнейшего роста. После увеличения акционерного капитала собственный капитал банка составит 13,7 миллиона евро.

Inbank, который начал свою деятельность в апреле 2015 года в качестве банка, предлагает свои услуги через интернет-банк и сеть партнеров. У Inbank и связанных с ним предприятий заключено более 160 тысяч активных договоров с клиентами в Эстонии.