Cоцдемы: пока лишь одна партия решает, что делать с деньгами таллиннских налогоплательщиков

”Заявление социал-демократов о том, что многолетнее единовластие центристов в столице пора прекратить, отдельных политиков от Центристской партии, по всей видимости, задело до глубины души", — считает депутат Таллиннского горсобрания Яак Юске.

"Некоторые из них выпустили возмущенные сообщения, мол, что у соцдемов просто нет содержательных идей. Так вот, господа, одна из главных наших целей — сделать управление городом эффективным и современным, а также искоренить коррупцию в Таллинне, о которой мы постоянно слышим в криминальной сводке. Именно поэтому необходимо сломить единоличное правление центристов. Вас это расстраивает? Понимаю”, — рассказал о целях таллиннских социал-демократов на местных выборах Юске.

Юске считает обвинение центристов в отсутствии идей несколько странным, ведь на протяжении четырех лет коалиция неустанно подавляла любую инициативу оппозиции. ”Горсобрание должно быть местом, где проходят дебаты, а не местом где большинство депутатов бездумно нажимает на кнопки по приказу партийной верхушки”, — прокомментировал он.

По словам Юске, сегодня лишь одна партия решает, что делать с деньгами таллиннских налогоплательщиков: ”Городом управляют люди, на которых висят обвинения в коррупции. Так дальше продолжаться не может. Столичная власть нуждается в обновлении”.

Как сообщил Юске, в ближайшие недели социал-демократы оформят свои первые предложения по позитивному развитию города.

”Мы не утверждаем, что все, что было сделано правящей в городе партией, плохо. Но если партия слишком долго находится у власти, наступает застой. Идеи просто иссякают. Это закономерность. Мы недавно наблюдали то же самое на Тоомпеа: теперь же вместе со сменой власти, на политическом ландшафте подули новые ветра”, — объяснил он.

Юске считает, что к планированию будущего города нужно привлекать и активных горожан: ”И не только во время предвыборной кампании, а постоянно. Жители должны по-настоящему чувствовать, что власть в их руках”.