Coca-Cola выпустит первый слабоалкогольный напиток

Японское подразделение Coca-Cola выпустит в 2018 году первый в истории компании алкогольный газированный напиток. Продукт будет предназначен только для японских потребителей, которые охотно покупают такого рода коктейли.

Компания Coca-Cola планирует в 2018 году выпустить первый в своей истории алкогольный газированный напиток. Об этом рассказал глава японского подразделения международной корпорации Хорхе Гардуньо, текст опубликован на сайте компании.

Напиток будет предназначен для продажи на территории Японии, где слабоалкогольные напитки с различными фруктовыми вкусами — там их называют ”чжухай” — пользуются большой популярностью. Содержание алкоголя в таких напитках составляет примерно 5–9%.

”Мы будем экспериментировать с продуктом в категории, известной в Японии как чжухай. Это консервированный напиток с содержанием алкоголя. Традиционно он производится на основе алкогольного напитка сётю, с добавлением газированной воды и ароматизаторов”, — рассказал Гардуньо, отметив, что ранее компания на такие эксперименты не шла.

По словам Гардуньо, японцы любят экспериментировать, поэтому Coca-Cola выпускает для местного рынка большое число категорий товаров, вовсе не представленных в других странах или представленных там в меньшем числе. Среди таких категорий — чай и готовые к употреблению кофейные напитки.

”Только в четвертом квартале 2017 года мы запустили дюжину новых инициатив — от новых упаковок и новых вкусов для уже известных продуктов до полностью новых товаров. И такое происходит постоянно”, — рассказал Гардуньо, отметив, что в среднем на японском рынке появляется порядка 100 новых продуктов Coca-Cola в год.

Гардуньо подчеркнул, что о выпуске слабоалкогольного газированного напитка Coca-Cola задумалась впервые за свою историю. По его словам, ”это скромный эксперимент для определенной части нашего рынка”.

”Чжухай встречается почти исключительно в Японии, поэтому имеет смысл попробовать это на нашем рынке”, — сказал глава японского подразделения Coca-Cola. ”Я не думаю, что люди во всем мире должны ожидать выпуска таких товаров от Coca-Cola”, — заключил он.

В российском подразделении Coca-Cola РБК сообщили, что пока не планируют продавать алкогольные напитки, отметив, что это ”новость глобального офиса”.