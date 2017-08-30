City Residence принесло владельцам около 4 млн евро прибыли

Построившее расположенное на Тарту маантеэ в Таллинне жилое и коммерческое здание City Residence предприятие Tartu mnt 56 OÜ распродало все квартиры и заработало около 4 миллионов прибыли, пишет Äripäev.

Из отчета предприятия за экономический год следует, что доход от продажи за 2016 год увеличился в 19 раз, до 13 миллионов евро. Прибыль от бизнеса выросла в 18 раз, до 3,76 миллионов евро (по сравнению с предыдущим годом).

На предприятии нет работников.

”Здание было готово в 2016 году, а к концу года все помещения были распроданы”, — написала фирма в своем отчете о деятельности.

Подробнее читайте в Äripäev.