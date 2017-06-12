Circle K строит новую станцию обслуживания на Таллиннской окружной дороге

К осени компания Circle K Eesti AS построит в Юри на Таллиннской окружной дороге новую станцию обслуживания стоимостью полтора миллиона евро, говорится в пресс-релизе Circle K.

”В последние годы мы занимались развитием и расширением существующей сети станций обслуживания. В прошлом году мы приобрели станции обслуживания Premium 7, а этой весной запустили в Эстонии одну из крупнейших в мире торговых марок розничной торговли Circle K. Настало время построить совершенно новую станцию обслуживания в Юри”, — рассказал директор по розничным продажам Circle K Eesti AS Раймо Вахтрик.

”Плотность движения на Таллиннской окружной дороге очень высокая — мы несколько лет искали рядом с ней подходящее место. Сегодня мы можем сказать, что место расположения станции обслуживания, развитие окружной дороги и увеличение движения позволяют нам с уверенностью сделать крупнейшую за последние годы разовую инвестицию и построить новую станцию обслуживания”, — отметил Вахтрик.

”Мы планируем начать строительные работы немедленно, а готова станция будет осенью. Новая станция соответствует обновленной концепции станций полного обслуживания, т.е. будет предлагать все наши товары и услуги. Особое внимание на этой станции будет уделяться обслуживанию грузовых автомобилей”, — добавил Вахтрик.

Станция обслуживания в Юри будет создана на основании новой концепции — зона приготовления пищи здесь будет просторнее обычной, будет больше кофе-машин, парковка будет располагаться перед зданием и внутри будет больше туалетов для клиентов. Площадь магазина составит 160 м2. Circle K инвестирует в строительство станции обслуживания в Юри 1,5 миллиона евро.