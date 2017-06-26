Circle K построит вблизи Певческого поля новую станцию обслуживания

Компания Circle K построит на бывшем пустыре у Нарвского шоссе в Таллинне недалеко от Певческого поля новую станцию обслуживания стоимостью полтора миллиона евро, пишет Circle K.

”Станция у Певческого поля будет построена в качестве дополнительной, обслуживающей транзитное направление от морского порта по Смуули теэ и далее к таллиннской окружной дороге. Мы также ориентируемся на публику, посещающую концерты и мероприятия на Певческом поле, поскольку благодаря станции обслуживания в районе появится новая современная точка быстрого питания”, — сказал директор по розничным продажам компании Раймо Вахтрик.

”Новая станция будет создана на основании нашей новой концепции — зона приготовления пищи здесь будет просторнее обычной, будет больше кофе-машин, парковка будет располагаться перед зданием и внутри будет больше туалетов для клиентов. На станции у Певческого поля мы впервые сделаем парковку для велосипедов. Рамы для велосипедов были на наших станциях и раньше, но велопарковок такого масштаба еще не было. На парковке можно будет оставить свой велосипед, чтобы умыться в туалетной комнате и купить напиток”, — добавил Вахтрик.

Станция обслуживания у Певческого поля будет расположена на участке площадью 4000 м2 в начале улицы Турба по адресу Нарвское шоссе, 138. Circle K планирует приступить к строительству без промедления, а готова станция будет осенью. Площадь магазина составит, как и на других станциях обслуживания, 160 м2. Предприятие инвестирует в строительство станции обслуживания у Певческого поля 1,5 миллиона евро.

В этом месяце компания Circle K заявляет о строительстве ”с нуля” уже второй станции обслуживания. В середине июня предприятие сообщило о строительстве станции стоимостью 1,5 миллиона евро в Юри на таллиннской окружной дороге. Станция в Юри также будет готова осенью.

Circle K Eesti AS принадлежит канадскому международному концерну Alimentation Couche-Tard, в котором работают более 100 000 человек. Под торговой маркой концерна Circle K в Северной Америке, Европе и Азии действуют более 12 500 магазинов шаговой доступности и станций обслуживания.

Розничный продавец моторного топлива Circle K Eesti AS является собственником и оператором 56 станций полного обслуживания, 19 автоматических заправочных станций, а также одного магазина шаговой доступности под марками Statoil и Circle K. Предприятие трудоустраивает около 700 человек, причем большинство работает на станциях обслуживания.