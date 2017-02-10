Circle K открывает в Мярьямаа станцию обслуживания обновленной концепции

Компания Circle K Eesti расширила находящуюся в Мярьямаа на трассе Via Baltica станцию обслуживания в три раза, инвестировав в нее более миллиона евро. Это первая станция обслуживания в Эстонии, оформленная в цветах Circle K.

«Процесс переоформления станций обслуживания Statoil в цвета Circle K начнется весной, но, исходя из практических соображений, мы приняли решение принять на станции в Мярьямаа в эксплуатацию наш новый бренд уже сегодня: так у клиентов будет больше времени привыкнуть к новому наименованию, а мы сможем протестировать элементы нового бренда до запуска крупного проекта», - отметила генеральный директор Circle K Eesti AS Кай Реало.

«Переход станций обслуживания Statoil на новый бренд Circle K находится в подготовительной стадии и процесс будет протекать плавно, вплоть до осени. Смена торговой марки для клиентов будет прежде всего означать лишь смену имени, а все наши нынешние услуги и продукция сохранятся, - отметила Реало. – В рамках этого проекта также не предвидится никаких изменений в отношении числа станций обслуживания и сотрудников».

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В ходе строительных работ на станции Мярьямаа было построено совершенно новое здание станции, в результате чего площадь минимаркета Circle K увеличилась до 160 квадратных метров. Поменялось местоположение заправочной зоны для легкового транспорта, которая была расширена, а также улучшилась схема организации парковки на территории станции.

Согласно новой концепции, для более удобного обслуживания клиентов автомобиль после заправки можно остановить или припарковать на станции Мярьямаа прямо перед зданием магазина, не мешая при этом въезду на заправочную зону другим клиентам. Поскольку станция обслуживания находится у интенсивной трассы Via Baltica, в ходе строительства были обновлены и расширены зоны заправки и парковки для грузового транспорта. Учитывая ассортимент моторного топлива Statoil / Circle K, на каждой колонке станции Мярьямаа клиенты могут заправить все виды предлагаемого топлива: три вида моторного бензина miles и milesPLUS, а также дизельное топливо miles и milesPLUS.

По сравнению с другими станциями Statoil, в Мярьямаа появилась уникальная, расширенная зона приготовления пищи, которая в будущем позволит существенно увеличить ассортимент продукции и повысить скорость обслуживания. Для удобства находящихся в пути клиентов в минимаркете Мярьямаа создана привычная для станций Statoil зона кафе у окна, где при необходимости клиенты смогут также подзарядить свои смарт-устройства. Любителей кофе будет обслуживать три кофейных аппарата, а рядом с машиной по изготовлению коктейлей-мороженое появился и аппарат, предлагающий свежевыжатый апельсиновый сок.

Помимо этого магазин Circle K впервые оборудован различными цифровыми экранами, которые в интерактивной форме будут знакомить клиентов с ассортиментом и меню. Поскольку здание станции обслуживания существенно расширилось, для более качественного обслуживания в нем появились дополнительные туалетные помещения, а также – впервые на станции Statoili /Circle K – душевые помещения, традиционные для станций, находящихся у обочин шоссе.

В магазине Мярьямаа, отвечая ожиданиям клиентов, введена в эксплуатацию касса самообслуживания, позволяющая клиентам, которые ценят скорость и комфорт, самим оплачивать приобретенные товары и кофе, не обращаясь к кассиру. Оплата производится при сканировании штрих-кодов или выборе того или иного товара в меню, отображаемом на экране кассы. Все заправочные автоматы снабжены внешними платежными терминалами, чтобы клиенты имели возможность удобным образом расплатиться за топливо непосредственно в зоне заправки, а на время посещения магазина – припарковаться в отведенной для этого зоне.

Обладающая крупнейшей долей на рынке продаж моторного топлива компания Circle K Eesti AS владеет и оперирует под брендами Statoil и Circle K 57 станциями полного обслуживания, 19 автоматическими станциями и одним минимаркетом. На предприятии работает около 700 человек, большинство которых – на станциях обслуживания. Circle K Eesti AS принадлежит канадскому концерну Alimentation Couche-Tard, который обеспечивает работой более 100 000 человек, а под брендом концерна Circle K в Северной Америке, Европе и Азии действует более 12 500 минимаркетов и станций обслуживания.