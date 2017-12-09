Circle K открыла в Таллинне новую станцию обслуживания

На Нарвском шоссе в Таллинне неподалеку от Певческого поля компания Circle K открыла — уже вторую в Эстонии этой осенью — совершенно новую станцию полного обслуживания, сказано в пресс-релизе.

”В сентябре мы открыли новую станцию в Юри, сегодня в Таллинне, а третья новая станция появится в волости Раэ рядом с Peetri Selver. Все эти станции созданы по нашей новой концепции, наиболее заметными новшествами которой являются большая зона приготовления пищи, большее количество кофе-машин и парковка прямо перед зданием”, — рассказал директор по розничной торговле Circle K Eesti Раймо Вахтрик.

”Поскольку вблизи Певческого поля такое место — где можно поесть и отдохнуть — раньше отсутствовало, среди клиентов новой станции мы видим и посетителей проходящих на Певческом поле мероприятий. Также открытие станции на Певческом поле демонстрирует нашу готовность к запуску Рейди теэ, т.е. готовность обслуживать транзитный транспорт, направляющийся из порта по Смуули теэ, а оттуда на таллиннскую окружную дорогу”, — отметил Вахтрик.

Новая станция обслуживания находится на участке площадью 4000 м2 в начале улицы Турба по адресу Нарвское шоссе, 138. Размер магазина шаговой доступности здесь такой же, как и на других станциях обслуживания — 160 м2. В возведение станции на Певческом поле предприятие инвестировало 1,5 миллиона евро. Строительство началось летом.

Согласно новой концепции Circle K, клиент станции обслуживания на Певческом поле, заправив машину, сможет припарковать ее прямо перед зданием, не преграждая таким образом доступ к зоне заправки для других клиентов.

На станции обслуживания на Певческом поле каждая колонка предлагает полный ассортимент моторного топлива Circle K. Кроме того, все колонки обладают платежными терминалами. Поскольку станция будет обслуживать потоки транзитного транспорта, здесь также предусмотрена отдельная зона заправки для грузовых автомобилей.

На новой станции обслуживания Circle K к услугам клиентов большая зона приготовления пищи, что позволит расширить ассортимент товаров и повысить скорость обслуживания. Для желающих передохнуть здесь предусмотрена обычная зона со стульями у окна, где также можно зарядить мобильное устройство.