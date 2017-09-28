Circle K открыла новую станцию обслуживания на таллиннской окружной дороге в Юри

Kомпания Circle K Eesti открыла в поселке Юри на таллиннской окружной дороге совершенно новую станцию полного обслуживания. Строительство станции обошлось в 1,9 миллиона евро. Насколько известно, на сегодня это крупнейшая разовая инвестиция в строительство станции обслуживания в Эстонии, сказано в пресс-релизе.

”Последние годы были для нас очень активными — помимо обновления существующих станций обслуживания и развития ассортимента товаров, в прошлом году мы приобрели 11 станций полного обслуживания и 12 автоматических станций, а в этом году вывели на рынок новую торговую марку Circle K. Теперь, когда процесс смены торговой марки подходит к концу, у нас есть для клиентов хорошие новости”, — сказала генеральный директор Circle K Eesti Кай Реало.

”Мы несколько лет искали подходящее для станции обслуживания место на таллиннской окружной дороге. Движение здесь одно из самых плотных в Эстонии — мы были убеждены, что инвестиция в строительство тут станции обслуживания является совершенно верным решением, и что новая станция быстро обретет популярность”, — добавила Реало.

Согласно новой концепции Circle K, на станции в Юри у клиентов будет возможность припарковаться прямо перед зданием, не загораживая другим клиентам доступ к зоне заправки. Поскольку станция обслуживания расположена у шоссе, отличающегося очень плотным движением, здесь предусмотрены отдельные зоны заправки и парковки грузовых автомобилей.

На станции обслуживания в Юри каждая колонка предлагает полный ассортимент моторного топлива Circle K — три вида бензина miles и milesPLUS, а также дизельное топливо milesPLUS. Кроме того, все колонки обладают платежными терминалами, чтобы клиент мог заплатить за топливо прямо в зоне заправки. Желающие зайти в магазин могут с удобством припарковать автомобиль прямо перед зданием.

Зона приготовления пищи на станции обслуживания Circle K в Юри больше обычной, что позволило существенно расширить предлагаемый ассортимент и повысить скорость обслуживания. На станции в Юри установлены три кофе-машины, а также автоматы для приготовления коктейлей из мороженого и для выжимания апельсинового сока.

Для желающих передохнуть на станции в Юри предусмотрена обычная зона со стульями у окна, где также можно зарядить мобильное устройство. На станции в Юри существенно больше туалетов, а водители грузовиков и просто уставшие от долгой дороги путешественники могут воспользоваться душем.

Компания Circle K Eesti инвестировала в строительство станции обслуживания в Юри 1,9 миллиона евро. Работать на станции будут 12 человек. Строительные работы начались в середине июня этого года. Помимо Юри новые станции обслуживания Circle K в этом году появятся возле таллиннского Певческого поля и в Пеэтри, в волости Раэ.