Circle K начала поставки зимнего дизельного топлива на свои заправки

Сегодня компания Circle K начала подготовку к зимнему периоду – на станциях обслуживания по всей Эстонии начался переход на зимнее дизельное топливо, которое сохраняет свои качестве при температуре до -18°C, сказано в пресс-релизе.

”В последние годы погода была переменчивой — каждый год первые поставки зимнего дизельного топлива осуществляются все раньше и раньше. Помимо эстонской погоды учитывать следует и условия в других скандинавских странах, где перемещается все больше наших клиентов и автомобилей”, — сказал руководитель по производству моторного топлива Circle K Eesti Иво Попп.

”В среднем автомобилисты расходуют два полных бака топлива в месяц — для таких водителей переход на зимнее топливо пройдет плавно и без каких-либо проблем. Внимательными следует быть тем клиентам, которые осенью ездят меньше, или, например, владельцам автомобилей, использующихся в качестве хобби, которые в последний раз заправились в конце лета и планируют по выходным ездить на этом топливе до поздней осени”, — пояснил Попп.

”Мы повышаем морозостойкость дизельного топлива на заправках постепенно, чтобы в декабре предлагать клиентам уже арктическое топливо”, — добавил Попп.

Зимнее дизельное топливо Circle K miles включает специальные добавки, позволяющие достичь 2,6% экономии расхода. Также предприятие продает дизельное топливо премиального класса milesPlus, которое, помимо экономии, обеспечивает более эффективный завод в холодную погоду, очищает двигатель и уменьшает производимый двигателем шум.