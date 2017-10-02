Cinamon приступает к обновлению тартуского кинотеатра

На следующей неделе сеть Cinamon приступает к обновлению своего кинотеатра в тартуском центре Tasku: после завершения работ здесь появится самый современный в Прибалтике мультиплекс с новаторским оформлением и техникой высочайшего уровня, сообщается в пресс-релизе.

”Необходимо подчеркнуть, что любителям кино не стоит волноваться — мы не закрываем тартуский кинотеатр на период реновации. ”Кинотеатр все это время будет открыт — мы станем обновлять залы по очереди,” — сказала руководитель Cinamon Holding Татьяна Толстая. — Тартуский Cinamon окажется первым кинотеатром, созданным согласно нашей новой концепции, и будет полностью открыт в феврале следующего года”.

Инвестиции Cinamon в реновацию тартуского кинотеатра сети составят около 2 миллионов евро. С этого шага начинается масштабный проект реновации кинозалов Cinamon во всех трех странах Прибалтики. В будущем году будет полностью обновлен кинотеатр Cinamon в Каунасе (Литва), а в 2019 придет очередь кинотеатров в Риге и Лиепая (Латвия).

Автор новой концепции и оформления Cinamon — лауреат премии Эстонского союза архитекторов за 2016 год Ян Сколимовски из архитектурного бюро KAMP Arhitektid. Работы по реновации расположенного в центре Tasku кинотеатра выполнит обладающая международным опытом эстонская строительная фирма HML Project Management.

Одновременно с реновацией обновленный свежий облик получит и визуальная идентичность сети кинотеатров. Кроме того, обновится и получит дополнительный функционал сайт Cinamon, появятся новое мобильное приложение, а также терминалы самообслуживания по продаже билетов и закусок в кинотеатрах.

В 2017 году Cinamon открывает новые мультиплексы в Таллинне и Хельсинки.